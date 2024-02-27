Son dakika! Çanakkale'de peş peşe depremler: İstanbul'da da hissedildi

27 Şubat 2024 16:16 - Güncelleme : 27 Şubat 2024 16:51

Kahramanmaraş depremlerinin ardından Türkiye'nin herhangi bir noktasında meydana gelen sarsıntılar büyük tedirginliğe neden oluyor. O depremlerden biri Çanakkale'de meydana geldi.

Akşam saatlerine doğru Çanakkale şiddetli bir şekilde sarsıldı. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; Çanakkale'de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliğinin 7 km olduğu aktarıldı.

ÇANAKKALE PEŞ PEŞE SALLANDI

Şiddetli deprem İstanbul'da da hissedilirken herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadı. 4,6'lık depremin ardından 2,4 ve 2,9 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi.

YERLİKAYA'DAN İLK AÇIKLAMA

Depremlerin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yerlikaya, an itibari ile olumsuz bir durum olmadığını söyledi.

Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Çanakkale Biga’da 4.6 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun"

"SAHA TARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM ETMEKTEDİR"

Deprem sonrası AFAD'dan da bir açıklama yapıldı. Depremin ardından herhangi bir olumsuz ihbarın gelmediği aktarılan açıklamada, saha tarama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

AFAD'ın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Çanakkale ilimizin Biga ilçesinde saat 16.09’da meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız"

İŞTE SON DEPREMLER

AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Elazığ, Bolu, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...