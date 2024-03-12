Son dakika: Çanakkale'de korkutan deprem! Çevre illerde hissedildi AFAD'dan açıklama bekleniyor

12 Mart 2024 23:09 - Güncelleme : 12 Mart 2024 23:26

Çanakkale'de hissedilen bir deprem meydana geldi. Korkutan depreme dair detayları AFAD geçti. Son dakika deprem, Çanakkale'de deprem başlıklarıyla aratılan konuya dair açıklama az önce geldi. AFAD ve Kandili Rasathanesi tarafından depremin Çanakkale'nin Biga ilçesinde ve 3,5 şiddetinde olduğunun bildirdi. Deprem, vatandaşların telefonlarına da deprem olmadan 30 saniye önce 'Çanakkale'de son dakika deprem' uyarısı olarak gönderildi.

ÇANAKKALE SON DAKİKA DEPREM!

Vatandaşlar tarafından hissedilen deprem paniğe neden oldu. İlk etapta sosyal medyada yayılan depreme dair AFAD ilk açıklamayı yaptı. Valilik, Belediye tarafından da henüz bir açıklama yapılmadı.

ÇANAKKALE'DE MEYDANA GELEN DEPREM KAÇ ŞİDDETİNDE?

Merkezi Çanakkale Biga olarak açıklanan deprem çevre illerde de hissedildi. Yerin 4.1 kilometre altında ve 3,5 büyüklüğündeki deprem sonrası sosyal medya kullanıcıları paylaşımlarda bulundu.

Çanakkale'de meydana gelen son dakika depremine dair tüm detaylar içeriğimizde olacak...

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...