Son dakika! Çankırı'da katliam gibi kaza: Ölü ve yaralılar var

30 Mart 2024 12:44 - Güncelleme : 30 Mart 2024 12:49

Çankırı'da yaşanan korkunç kazada, 4 kişi yaşamını yitirdi, 2'si polis 3 kişi yaralandı. İstanbul-Samsun kara yolu Göynükçukuru köyü mevkiinde arızalanan bir otomobilin sürücüsü, aracını yol kenarına park etti.

Haber verilmesi üzerine gelen polis ekibi de bölgede güvenlik önlemi almak amacıyla çalışma yürüttü. Bu sırada aynı yönde seyreden yabancı uyruklu S.N. idaresindeki tır, otomobilin üzerine devrildi.

AFAD EKİPLERİ BÖLGEDE

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 2'si polis 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.