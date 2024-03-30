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30 Mart 2024 12:44 - Güncelleme : 30 Mart 2024 12:49

Son dakika! Çankırı'da katliam gibi kaza: Ölü ve yaralılar var

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde tırın otomobilin üzerine devrilmesi sonucu, 4 kişi yaşamını yitirdi, 2'si polis 3 kişi yaralandı.

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Son dakika! Çankırı&#039;da katliam gibi kaza: Ölü ve yaralılar var

Çankırı'da yaşanan korkunç kazada, 4 kişi yaşamını yitirdi, 2'si polis 3 kişi yaralandı. İstanbul-Samsun kara yolu Göynükçukuru köyü mevkiinde arızalanan bir otomobilin sürücüsü, aracını yol kenarına park etti.

Haber verilmesi üzerine gelen polis ekibi de bölgede güvenlik önlemi almak amacıyla çalışma yürüttü. Bu sırada aynı yönde seyreden yabancı uyruklu S.N. idaresindeki tır, otomobilin üzerine devrildi.

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AFAD EKİPLERİ BÖLGEDE 

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 2'si polis 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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