Son dakika! 'CHP binasında para sayma' soruşturmasında yeni gelişme: İfadeye çağrıldılar

13 Mart 2024 13:03 - Güncelleme : 13 Mart 2024 13:58

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen ve sosyal medyada paylaşılan para sayma görüntüleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Tepkilere neden olan görüntüler sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlatmıştı. Soruşturmaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Para sayma görüntülerine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında; CHP'nin eski İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, eski İl Başkan Danışmanı Can Poyraz ve İBB CHP Meclis Üyesi Fatih Keleş ifadeye çağrıldı.

BAKAN TUNÇ: HER ŞEY ORTAYA ÇIKACAK

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da görüntüler ilişkin yaptığı açıklamada; "Bu sayılan paraların kaynağı nedir? Tabii bir açıklama yapıldı. Bunların partiye yapılan bir bağış olduğu söylendi. Tabii bu bağış neticede bunların da kuralları var. Siyasi partiler kanununa göre bağışın şekli bellidir. Miktarı da bellidir. Yapılan kampanyada verilen hesap numaraları var. Bu hesap numara yatan paralar mıdır? Acaba bir başka kaynaktan mı geliyor? Yani savcılık bu paraların kaynağını elbette ki soracaktır, sorgulayacaktır. Bir kara para varsa tüm bunlar ortaya çıkacak" ifadelerini kullanmıştı.

GÖRÜNTÜLERİN ARKASINDA İMAR RANTI MI VAR?

Öte yandan TGRT Haber'de Gündem Özel programına katılan Kamuoyu Araştırmacısı Mehmet Ali Kulat, CHP'nin 'bağış parası' savunmasına ilişkin "Ben 20 yılı aşkındır bu işlerin içindeyim. Her parti için bu geçerlidir. Çıkıp 'İl başkanlığı binası için millet bağışta bulundu' diyorlar. Allah aşkına Ramazan ayındayız, yapmayın" diyerek yorumladı.

Müteahhitlerle bir anlaşma yapılması ihtimali üzerinde duran Kulat, "Bu parayı neden veriyorsunuz? Birisi size para veriyorsa bir şey almak için verir. Bu parayı verenler müteahhitlerse sebebi bellidir. İmara açılacak araziler, arazilerdeki kat irtifakının artırılması içindir. Önce bunu bilmek lazım." dedi.