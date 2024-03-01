Son dakika! 'Çirkinler' organize suç örgütü çökertildi

01 Mart 2024 09:05 - Güncelleme : 01 Mart 2024 09:26

Organize suç örgütlerine karşı verilen mücadele hız kesmeden devam ediyor. Ekiplerin titiz çalışması sonucu tespit edilen şüpheliler, düzenlenen operasyonlarla kıskıvrak yakalanıyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da organize suç örgütlerine yönelik yeni bir operasyonun detaylarını paylaştı.

Bakan Yerlikaya'nın aktardığı bilgilere göre; İstanbul merkezli 2 ilde eş zamanlı olarak 'Mahzen-2' operasyonları gerçekleştirildi. Elebaşılığını Zuhat Altunç’un yaptığı 'Çirkinler' organize suç örgütü çökertildi.

Operasyonlar sonucu organize suç örgütüyle bağlantılı olduğu tespit edilen 47 şüpheli de kıskıvrak yakalandı.

MAHZEN-2 OPERASYONUN DETAYLARI....

Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

İstanbul merkezli 2 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “MAHZEN-2” operasyonlarında Elebaşılığını Zuhat Altunç’un (yurtdışı firar) yaptığı “Çirkinler” Organize Suç Örgütü çökertildi.

47 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyonlar sonucu organize suç örgütü üyesi 47 şüpheli yakalandı. Milletimizin duası ve desteğiyle organize suç örgütlerine karşı şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız aralıksız devam edecek.

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Asayiş Şube Müdürlüklerince yürütülen çalışmalar sonucu organize suç örgütü üyesi şüphelilerin:

İstanbul’da 3 ayrı cinayet olayını gerçekleştirdikleri,

Silahlı tehdit, silahla yaralama eylemlerini gerçekleştirdikleri,

Arnavutköy’de uzun namlulu silahlarla saldırı eylemini gerçekleştirdikleri,

Uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptıkları,

Çok sayıda ruhsatsız silah yakalattıkları ve

İş insanlarını yağma maksatlı kaçırarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarını işledikleri tespit edildi.

ÇOK SAYIDA SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlar sonucu: