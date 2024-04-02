Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim kaybını değerlendirdi: Buz gibi eririz!

02 Nisan 2024 22:42 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 22:51

AK Parti'de seçim sonrası ilk Merkez Yürütme Kurulu toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti seçmeninin sandığa gitmediği değerlendirmesini yaparak "Ya hatalarımızı görüp kendimizi toparlarız ya da buz misali eririz.En büyük düşman vatandaşla aramıza duvar örmektir" dediği belirtildi.

MYK toplantısında yapılan analizde alınan bilgilere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan bariz bir oy kaybının söz konusu olduğunu, Ak Parti olarak 21 yıldır kendilerini destekleyen seçmeni bu kez sandığa götüremedikleri değerlendirmesini yaptı.

Toplantıda Erdoğan’ın mevcut durumda hem genel merkez, hem teşkilat, hem de adayların payı bulunduğunu ortaya koyduğu, aday belirleme sürecinden seçimin sonuçlanmasına kadar yaşananların uzun uzun değerlendirileceğini özellikle vurguladığı öğrenildi.

Kaynaklara göre Cumhurbaşkanı’nın yaptığı değerlendirmede hayat pahalılığı, Kovit-19 salgını ve Ukrayna-Rusya Savaşı süreçleri ile başlayan ve artış gösteren enflasyon baskısı ve sonuçlarının 31 Mart’ta derinden hissedildiğini, önleyici tedbirlerin yeterli olamadığını, tüm illerde serzenişlerini dinlediği emekliler başta olmak üzere toplumun birçok kesiminin refah kaybına uğradığını, süreç içinde emeklilerin sıkıntılarını hafifletme çalışmalarının da istenilen noktaya ulaşmadığını belirttiği ifade edildi.

MYK’da Erdoğan’ın vatandaşlardan gelen şikayetleri gündeme getirdiği, parti yönetimi, il, ilçe, belde teşkilatları, belediye başkanları, milletvekilleri ve bürokraside görülmeye başlanan olumsuz tutumlardan kurtulmanın ve onunla mücadele edilmesinin öneminin altını çizdiği de alınan bilgiler arasında.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, milletin bağrından çıkan AK Parti’nin vatandaşla arasına duvar öremeyeceğini, bunun en büyük düşman olduğunu, hangi konumda olursa olsun millete karşı olumsuz tutumlarda bulunanların hesap verme sorumluluğundan kaçamayacağını net bir biçimde belirttiği de ifade ediliyor.

AK Parti yönetimi, Cumhur İttifakı partilerinin rekabet ettiği ve bu nedenle CHP’nin kazandığı Amasya, Kütahya, Kırıkkale gibi illerin durumunun da ayrıca değerlendirilecek.