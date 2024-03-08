Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert sözler: İsrail yönetimi katildir hırsızdır

08 Mart 2024 17:52 - Güncelleme : 08 Mart 2024 18:25

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜGVA Gençlik Buluşması'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan'dan İsrail'e sert sözler geldi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"TÜGVA ailesi her alanda dal budak salıyor. Şimdi bu çelik iradeyi daha da yükseltme vaktidir. Her gün yeniden doğarak Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüzü kesintisiz sürdüreceğiz.

"CUMHURİYETİMİZİN İKİNCİ ASRINA DAMGA VURACAĞIZ"

Gençlerimizin hem manevi, hem ruhani gelişimine destek olarak Cumhuriyetimizin ikinci asrına damgamızı vuracağız. Medeniyetimizi ihya ederek bir büyük atılımı beraberce ihya edeceğiz.

"MÜCADELEYİ HER ALANDA SÜRDÜRMELİYİZ"

Gençlik gerçekten çok büyük bir lütuf. Kahvehaneleri kıraathanelere dönüştürerek, yurtlarımızı hem ilim hem irfan hem hikmet yuvası haline getirerek, spordan resme, iman varsa imkanda vardır anlayışıyla zorlukları birer birer aşarak mücadeleyi her alanda ve konuda sürdürmeliyiz.

"GENÇLER EĞİTİMİNİ SÜRDÜRÜRKEN KİŞİSEL DONANIMIZINI DA TAHKİM ETMENİZİ İSTİYORUM"

Diploma zarftır elbette kıymetlidir. Ama asıl olan mazruftur. Gençler sizlerden eğitiminizi sürdürürken mutlaka kişisel donanımınızı da tahkim etmenizi istiyorum. Hayatını sadece evi ve yurdu arasında geçiren, akranlarıyla fikri müzakere yapabilecek beceriye sahip olamayan, ahlaki açıdan da şahsiyetini icra etmeyi dert etmeyen olumlu anlamda varlığını ailesinde, okulunda, arkadaş çevresinde hissettiremeyen bir gençlik bizim için kayıp hükmündedir.

"HER GENCİMİZDE GÖZÜNDE O SAKLI CEVHERİ GÖRÜYORUZ"

Halbuki biz gençlerimizin her birinin gözünde, yüreğinde özellikle o saklı cevherin ateşini görüyoruz. Damarlarında gezen o enerjiyi hissediyoruz. Yeter ki siz çabanızla, gayretinizle bu potansiyeli harekete geçirme iradesini ortaya koyun.

"GENÇLİKTEN ÜMİDİNİ KESEN MİLLETİN GELECEĞİ BİTMİŞ DEMEKTİR"

Bir ülkenin bir milletin en büyük gücü gençleridir. Gençlerinden ümidini kesen bir millet geleceğini kaybetmiş demektir. Biz siyasi hayatımızın her safhasında gençlerimize güvendik, inandık, onlarla birlikte yol yürüdük.

"TEK HEDEFİMİZ TÜRKİYE YÜZYILI HEDEFİNİ BAŞARIYA ULAŞTIRMAKTIR"

Şimdi tek hedefimiz Türkiye Yüzyılı hedefini başarıya ulaştırmaktır. Böylece gençlerimize çok daha büyük vizyonları hayata geçirebilecekleri büyük güçlü, müreffeh bir ülke emanet edeceğiz.

"İSRAİL YÖNETİMİ KATİLDİR"

Netanyahu yönetimi ile anılmak bile başlı başına ağır bir cezadır utanılacak bir ayıptır. İsrail yönetimi katildir.

"İSRAİL YÖNETİMİ HIRSIZDIR"

Olup bitenleri gördüğü halde kafasını eviren kalbi taşlaşmış aklını Siyonistlere kiraya vermiş herkes bu zulme ortaktır. İsrail yönetimi hırsızdır.

Milyonlarca masum insana terörist yaftası vurarak katletmek için yalan üstüne yalan söyleyen İsrail yönetimine bu cesareti ve yalanları peşinen kabul edip tekrarlayanlar vermektedir.

"HAMAS'A TERÖR ÖRGÜTÜ İFTİRASI ATAN İSRAİL MUHİPLERİNE ALDIRMAYIN"

Bu ülkede siyaset yaptığı halde çıkıp utanmadan Hamas'a terör örgütü iftirası atan İsrail muhiplerine asla ve asla aldırmayın. Bunlar katil İsrail'e selam çakarak siyasi ikballerini garantiye alacaklarını düşünen kifayetsiz muhterislerdir.

Hamas bir örgüt değildir. Eğer öyle olsaydı bunlar avukatlığını kimseye bırakmazdı. Hamas, topraklarını savunan bir direniş hareketidir.

"ABD VE AVRUPA ÇOCUK KATİLLERİNİN HAMİSİ OLARAK TARİHE KAYDOLMUŞLARDIR"

İsrail'e cesaret ve destek veren Amerika ve Avrupa devletleri, tarihe kadın ve çocuk katillerinin hamisi olarak kaydolmuşlardır.

"HER GÜN GAZZE'YE REFAH'TAN KIZILAY TIR'LARI GİRİYOR"

Mısır ve Ürdün üzerinden bölgeye yardım ulaştırmak için yoğun gayret gösteriyoruz. Bugüne kadar 37 bin tondan fazla insani yardım malzemesini uçaklarla ve gemilerle bölgeye ulaştırdık. Refah'tan Kızılay tırları her gün Gazze'ye giriyor. Ramazan ayında Gazze'ye yardımları daha da arttıracağız.