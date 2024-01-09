Son dakika! Deprem bölgesi yine korkuttu: Kahramanmaraş 4.1 ile sallandı
Son dakika haberi: AFAD'tan yapılan son dakika açıklamasına göre, Şubat ayında depremlerin yıkıma uğrattığı Kahramanmaraş, yine sallandı. Merkez üssü Nurhak olan deprem 4.1 büyüklüğünde kayda geçti. Yerin 6.9 km altında gerçekleşen deprem saat 22.20'de meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı’ndan edinilen bilgiye göre, saat 22.20'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin yaklaşık 6.97 kilometre derinliğinden hissedilen depremle ilgili henüz yetkililere olumsuz bir rapor bildirilmedi.
KANDİLLİ 4.0 OLARAK DUYURDU
Depremle ilgili Kandilli Rasathanesi'nden rapor geldi. Kandilli'ye göre depremin büyüklüğü 4.0 olarak kayda geçti.
Depremin derinliği ise 5.7 olarak açıklandı.
NACİ GÖRÜR'DEN İLK DEĞERLENDİRME
Malatya'daki depremin ardından sosyal medya hesabından açıklamlarda bulunan deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Şubat ayındaki depremlerin artçısı olduğunu ifade ederken şunları söyledi:
VALİLİK: OLUMSUZ DURUM YOK
Kahramanmaraş Valiliğinden depreme ilişkin yapılan açıklamada, "Nurhak ilçemizde 4,1 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramaları için yönlendirilmiştir. An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Nurhak Kaymakamı Oray Güven de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ilçede meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum olmadığını vurgulayarak, saha çalışmalarının devam ettiğini belirtti.