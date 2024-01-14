14 Ocak 2024 00:01 - Güncelleme : 14 Ocak 2024 00:23
Son dakika! Deprem Türkiye'yi dolaşıyor: Afyon'da korkutan deprem! (Son depremler)
Son dakika haberi: Afyon'un Çay ilçesinde 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem kısa süreli korku ve paniğe neden oldu.
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: TGRT Haber
Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Afyon'un Çay ilçesinde 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afyon'un Çay ilçesine bağlı Kadıköy yerleşim yerinde meydana gelen deprem 23.50'de kaydedildi. Deprem kısa süreli korku ve paniğe neden oldu.
İŞTE SON DEPREMLER
AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Elazığ, Bolu, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.