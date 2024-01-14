Son dakika! Deprem Türkiye'yi dolaşıyor: Afyon'da korkutan deprem! (Son depremler)

14 Ocak 2024 00:01 - Güncelleme : 14 Ocak 2024 00:23

Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Afyon'un Çay ilçesinde 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Afyon'un Çay ilçesine bağlı Kadıköy yerleşim yerinde meydana gelen deprem 23.50'de kaydedildi. Deprem kısa süreli korku ve paniğe neden oldu.

İŞTE SON DEPREMLER

AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Elazığ, Bolu, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...