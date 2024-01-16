Son dakika! e-Devlet yoğunluk sebebiyle çöktü 

16 Ocak 2024 19:36 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 21:15

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, en düşük emekli maaşını 7 bin 500 TL'den 10 bin TL'ye çıkardıklarını duyurdu. Bu açıklamanın ardından e-Devlet sistemi üzerinden emekli maaşı hesaplama ve sorgulama işlemleri yapmak isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Yoğunluk nedeniyle e-Devlet sistemi çöktü. Sisteme giriş yapılamadığı için vatandaşlar mağdur oldu.

e-Devlet Kapısı'ndan henüz bir açıklama yapılmazken kullanıcılar "Bu sayfa çalışmıyor" hatası gösterildi.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE OLMUŞTU?

Kabine toplantısının ardından kameraların karşısında konuşan Erdoğan, SSK ve Bağkur emeklileri için beklenen ek zam oranını açıkladı.

Aralık ayı enflasyonu ile emekliye zam oranının yüzde 37,57 olarak netleştiğini anımsatan Erdoğan, yüzde 5 artışla yüzde 42,6'ya yükselttiklerini söyledi. Erdoğan, temmuz ayında memur maaşlarının ayrım olmaksızın eşitleneceğini belirtti.

Erdoğan böylece, emekli maaşı alt sınırını 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkardıklarını da duyurdu.