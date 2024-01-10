10 Ocak 2024 17:14 - Güncelleme : 10 Ocak 2024 17:31
Son dakika! Ege Denizi'nde deprem oldu: Kandilli ilk verileri açıkladı
Son dakika haberi: Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Ege Denizi'nde Kuşadası Körfezi açıklarında 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: TGRT Haber
Kahramanmaraş depremlerinin ardından Türkiye'nin herhangi bir noktasında meydana gelen sarsıntılar büyük tedirginliğe neden oluyor. Asrın felaketinin vurduğu bölgelerde birkaç gündür meydana gelen artçı sarsıntılardan sonra bir deprem haberi de Ege Denizi'nden geldi.
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Ege Denizi'nde Kuşadası Körfezi açıklarında 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandillinin paylaştığı verilerde; depremin yerin 4,4 km altında meydana geldiği aktarıldı.
İŞTE SON DEPREMLER
AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Bursa, Yalova, Elazığ, Bolu, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.