Son Dakika! Ege'de korkutan deprem!

25 Şubat 2024 20:16 - Güncelleme : 25 Şubat 2024 21:21

Ege ve Marmara Bölgesi sallanmaya devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kuşadası Körfezi'nde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem kısa süreli korku ve paniğe neden oldu. Deprem İzmir'in yanı sıra çevre illerde de hissedildi.

7 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, 20.09'da kaydedildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 3.7 olarak açıkladı.

BURSA'DA SALLANDI

Kandilli, Bursa Gemlik'te 16.43'te 3.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini duyurmuştu.

İŞTE SON DEPREMLER

AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Elazığ, Bolu, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...

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