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26 Şubat 2024 10:44 - Güncelleme : 26 Şubat 2024 11:10

Son dakika! Elazığ'da maden ocağında göçük: Toprak altında kalanlar var

Son dakika haberi... Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde bir maden ocağında göçük meydana geldi. İlk belirlemelere göre 3 kişi toprak altında kalırken, bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Elazığ Valisi, krom madeninde meydana gelen göçüğün sebebini açıkladı.

Editör: Onur Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Elazığ, Maden, Göçük

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde 9 işçinin toprak altında kaldığı facianın ardından bir acı haber de Elazığ'dan geldi.

3 KİŞİ TOPRAK ALTINDA

Alacakaya ilçesindeki bir maden ocağında sabah saatlerinde göçük meydana geldi. İlk belirlemelere göre 3 kişi toprak altında kaldı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Ekipler göçük altındakileri kurtarmak için çalışma başlattı.

ELAZIĞ VALİSİ'NDEN İLK AÇIKLAMA

Elazığ Valisi Ömer Toraman, A Haber'e yaptığı açıklamada "Tespitlere göre 4 işçi göçük altında kalmıştı, biri kurtarıldı. 3 işçiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor. Göçük krom maden ocağında yaşandı. Tahkimatta çöküntü meydana geldiği tahmin ediliyor" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberinin detayları hazırlanıyor...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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