Son dakika! Elazığ'da maden ocağında göçük: Toprak altında kalanlar var
Son dakika haberi... Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde bir maden ocağında göçük meydana geldi. İlk belirlemelere göre 3 kişi toprak altında kalırken, bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Elazığ Valisi, krom madeninde meydana gelen göçüğün sebebini açıkladı.
Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde 9 işçinin toprak altında kaldığı facianın ardından bir acı haber de Elazığ'dan geldi.
3 KİŞİ TOPRAK ALTINDA
Alacakaya ilçesindeki bir maden ocağında sabah saatlerinde göçük meydana geldi. İlk belirlemelere göre 3 kişi toprak altında kaldı.
ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Ekipler göçük altındakileri kurtarmak için çalışma başlattı.
ELAZIĞ VALİSİ'NDEN İLK AÇIKLAMA
Elazığ Valisi Ömer Toraman, A Haber'e yaptığı açıklamada "Tespitlere göre 4 işçi göçük altında kalmıştı, biri kurtarıldı. 3 işçiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor. Göçük krom maden ocağında yaşandı. Tahkimatta çöküntü meydana geldiği tahmin ediliyor" ifadelerini kullandı.
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