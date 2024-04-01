Son dakika! Elazığ'da deprem oldu: Kandilli ilk verileri paylaştı

01 Nisan 2024 17:00 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 17:09

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çok sayıda ili etkileyen depremler Türkiye'yi derinden sarstı. Asrın felaketinin ardından Türkiye'nin herhangi bir noktasından gerçekleşen sarsıntılar büyük tedirginliğe neden oluyor. O depremlerden biri akşam saatlerine doğru Elazığ'da gerçekleşti...

Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı verilere göre; Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 3 km altında gerçekleşti.

İŞTE SON DEPREMLER

AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Elazığ, Bolu, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...