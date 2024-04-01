01 Nisan 2024 17:00 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 17:09
Son dakika! Elazığ'da deprem oldu: Kandilli ilk verileri paylaştı
Son dakika haber... Elazığ'da 3,0 büyüklüğünde deprem oldu. Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı verilere göre; deprem yerin 3 km altında meydana geldi.
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çok sayıda ili etkileyen depremler Türkiye'yi derinden sarstı. Asrın felaketinin ardından Türkiye'nin herhangi bir noktasından gerçekleşen sarsıntılar büyük tedirginliğe neden oluyor. O depremlerden biri akşam saatlerine doğru Elazığ'da gerçekleşti...
Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı verilere göre; Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 3 km altında gerçekleşti.
İŞTE SON DEPREMLER
AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Elazığ, Bolu, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.
Kaynak: tgrthaber.com.tr