Son Dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: 4 ilin emniyet müdürü değişti!
Son dakika haberi... Emniyet Müdürleri Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararla 4 ilin emniyet müdürü değişti.
Emniyet Müdürleri Kararnamesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, Van, Batman, Kayseri, Mersin il emniyet müdürleri değişti.
4 EMNİYET MÜDÜRÜ DEĞİŞTİ
Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan görevden alındı, yerine Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk atandı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'ne Van İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Van İl Emniyet Müdürlüğü'ne Murat Mutlu, Batman İl Emniyet Müdürlüğü'ne İbrahim Kaba atandı.