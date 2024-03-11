Son dakika: Erdoğan sınır ötesi operasyon sinyali vermişti! Ankara'da kritik 'güvenlik' zirvesi

11 Mart 2024 15:06 - Güncelleme : 11 Mart 2024 15:59

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından Irak sınırıyla ilgili sorunların çözüleceğini söyleyip 'Çemberi tamamlamak üzereyiz' şeklinde yaptığı açıklama, Türk ordusunun yeni bir sınır ötesi askeri operasyon hazırlığında olduğunu gündeme getirdi.

MSB'DE KRİTİK TOPLANTI

Erdoğan'ın açıklamalarının ardından askeri ve diplomatik hareketlilik başladı. Yakın zamanda Irak'ı ziyaret ederek terörle mücadele konusunda birtakım temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Ankara'da bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığında gerçekleştirilen kritik güvenlik zirvesinde terörle mücadele çalışmaları ve olası bir askeri operasyon konusunun masaya yatırıldığı belirtiliyor. Bakanlık, kritik zirveye ilişkin görüntüleri de paylaştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 'OPERASYON' SİNYALİ VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası terörle mücadele çalışmalarına ilişkin yaptığı konuşmada yeni bir sınır ötesi operasyonun sinyalini vererek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Terörle mücadeleyi, sınırlarımız içinde ve dışında, önümüze çıkan engellere aldırmadan kararlılıkla devam ettiriyoruz. Irak sınırlarımızı güven altına alacak çemberi tamamlamak üzereyiz. İnşallah bu yaz Irak sınırlarımızla ilgili meseleyi kalıcı olarak çözüme kavuşturmuş olacağız.

Suriye sınırlarımız boyunca 30-40 kilometre derinliğinde bir güvenlik koridoru oluşturma irademiz bakidir. Daha önceki harekâtlarımızla bir kısmını zaten tesis ettiğimiz bu koridordaki boşlukları yeni adımlarla doldurmakta kararlıyız. Bölgedeki herkesi kendilerine de açıkça söylediğimiz bu güvenlik stratejimize saygılı olmaya davet ediyoruz. Aksi takdirde ortaya çıkacak gerilimlerin sebebi kendileri olacaktır.

Türkiye'yi güney sınırları boyunca kuracağı bir teröristanla dize getireceğini düşünenlere yeni kabuslar yaşatacak hazırlıklarımız var. Ülkemizin ve milletimizin terörle mücadele hususundaki kararlığını hâlâ anlayamamış olanlara bu gerçeği kabul ettirene kadar şartları zorlamaktan geri durmayacağız."