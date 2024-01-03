Son dakika! Erzincan uçağı iniş yapamadı, Erzurum'a yönlendirildi

03 Ocak 2024 15:00 - Güncelleme : 03 Ocak 2024 15:26

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanından kalkan ve Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanına yolcu taşıyan Anadolu Jet firmasına ait uçak, Erzincan’da yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle Erzurum’a yönlendirildi.

ERZİNCAN-İSTANBUL UÇAĞI İPTAL EDİLDİ

Sabah saatlerinde Erzincan’da görülen kar yağışı ve sis, hava trafiğini olumsuz yönde etkiledi. Sabiha Gökçen Havalimanından kalkan ve Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanına gelen yolcu uçağı, Erzincan’da yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle Erzurum’a yönlendirildi. Olumsuz hava şartları dolayısıyla Erzincan – İstanbul uçak seferi de iptal edildi.

Erzurum’a inen yolcular karayoluyla Erzincan’a taşındı.