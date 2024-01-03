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    • 03 Ocak 2024 15:00 - Güncelleme : 03 Ocak 2024 15:26

    Son dakika! Erzincan uçağı iniş yapamadı, Erzurum'a yönlendirildi

    Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

    Son dakika haberi: Erzincan’a iniş yapamayan yolcu uçağı Erzurum’a yönlendirildi. Erzurum’a inen yolcular karayoluyla Erzincan’a taşındı. Erzincan – İstanbul uçak seferi de iptal edildi.

    Son dakika! Erzincan uçağı iniş yapamadı, Erzurum&#039;a yönlendirildi
    Erzincan, Yolcu, Uçak

    İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanından kalkan ve Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanına yolcu taşıyan Anadolu Jet firmasına ait uçak, Erzincan’da yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle Erzurum’a yönlendirildi.

    ERZİNCAN-İSTANBUL UÇAĞI İPTAL EDİLDİ

    Sabah saatlerinde Erzincan’da görülen kar yağışı ve sis, hava trafiğini olumsuz yönde etkiledi. Sabiha Gökçen Havalimanından kalkan ve Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanına gelen yolcu uçağı, Erzincan’da yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle Erzurum’a yönlendirildi. Olumsuz hava şartları dolayısıyla Erzincan – İstanbul uçak seferi de iptal edildi.

    Erzurum’a inen yolcular karayoluyla Erzincan’a taşındı.

    Haberler>Gündem>Son dakika! Erzincan uçağı iniş yapamadı, Erzurum'a yönlendirildi
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