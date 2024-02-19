Son dakika! Erzincan'daki toprak kaymasında arama faaliyetleri durduruldu 

19 Şubat 2024 20:34 - Güncelleme : 19 Şubat 2024 21:02

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, toprak kayması felaketinin yaşandığı Erzincan'ın İliç ilçesinde basın açıklaması yaptı.

Bakan Bayraktar, toprak kaymasında göçük altında kalan 9 işçiyi arama faaliyetlerine ara verdiklerini söyledi. Bayraktar, "Heyelan riski yoğunlaştı, risk nedeniyle arama faaliyetlerini durdurduk" dedi.

"HEYELAN RİSKİ DEVAM EDİYOR"

Bakan Bayraktar'ın açıklaması şu şekilde:

Önceliklerinin heyelan riskini tamamen ortadan kaldırmak olduğunu söyleyen Bakan Bayraktar, "Bu atığın nihai olarak kalıcı istifleneceği alanla alakalı tamamen Çevre Şehircilik Bakanlığımızın koordinasyonu ve onayında yürüyor. Onların onay vermediği yere bu toprağın koyulması söz konusu değil. Mermer ocağı olarak adlandırdığımız yeri geçici planladık. Şu anda heyelandan dolayı bu faaliyetler durmuş durumda. Şu anda temel önceliğimiz heyelan riskini ortadan kaldırmak.

Bugün teknik ekibin, akademisyenlerin değerlendirmesi heyelandan dolayı deprem etkisinin olduğu şeklinde. Yaklaşık 2 şiddetinde deprem etkisi olduğunu arkadaşlar ifade ettiler." diye konuştu.

"GÜVENLİ ORTAM ENDİŞESİ İÇİNDE YAŞIYORUZ"

İçişleri Bakanı Yerlikaya ise "24 saat durmadan her iki kitledeki bakiye kalan kütlenin stabil değil aktif olduğunu söyledik. Bir tarafı kesinlikle dün durdurduk. Tekrar güvenli ortam kazanılır mı kazanmaz mı endişesini taşıyoruz. Şu anda olumsuz bakıyoruz. Şu anda hocalarımızın söylediği bu. Diğer tarafın ne olacağını şu an için kestirmek mümkün değil." dedi.

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