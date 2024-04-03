Son dakika! Eskişehir Seyitgazi'de korkutan deprem!

03 Nisan 2024 00:15 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 00:20

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Eskişehir'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem olduğunu bildirdi. Deprem kısa süreli korku ve paniğe neden oldu. Kandilli depremle ilgili ilk verileri açıkladı.

İŞTE SON DEPREMLER

AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Elazığ, Bolu, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...

Ayrıntılar hazırlanıyor...