03 Nisan 2024 00:15 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 00:20
Son dakika! Eskişehir Seyitgazi'de korkutan deprem!
Son dakika haberi... Eskişehir Seyitgazi'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem kısa süreli korku ve paniğe neden oldu. Kandilli Rasathanesi, depremle ilgili verileri paylaştı.
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Eskişehir'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem olduğunu bildirdi. Deprem kısa süreli korku ve paniğe neden oldu. Kandilli depremle ilgili ilk verileri açıkladı.
İŞTE SON DEPREMLER
AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Elazığ, Bolu, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.
Ayrıntılar hazırlanıyor...
Kaynak: tgrthaber.com.tr