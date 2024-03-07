Son Dakika! Interpol'e bildirildi: Eylem Tok ve oğlu ABD'ye kaçtı!

07 Mart 2024 22:04 - Güncelleme : 07 Mart 2024 22:44

İstanbul Eyüpsultan'daki ölümlü trafik kazası soruşturmasında tutuklama kararı bulunan Eylem Tok ve oğlunun Mısır'dan ABD istikametine doğru yola çıktığı bilgisi alındı. Konuyla ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama geldi.

'INTERPOL ARACILIĞIYLA İLETİLDİ'

Adalet Bakanı Tunç, "2 Mart 2024 tarihinde saat 03.50’de uçakla Mısır’a gittikleri tespit edilen T.C. ve annesinin Türkiye’ye iadesi için Mısır adli makamlarıyla temasa geçilmiş ve iade süreci başlatılarak şüpheliler hakkında kırmızı bülten talep edilmiştir. Mısır İnterpolü tarafından şahısların Mısır’dan ABD istikametine çıkış yaptıklarının bildirilmesi üzerine, adı geçenlerin ABD’den ülkemize iadesi amacıyla hazırlanan geçici tutuklama talep evrakı hem diplomatik kanaldan hem de İnterpol aracılığıyla ABD yetkili makamlarına iletilmiştir. İade süreci ve adli soruşturma titizlikle takip edilmektedir." dedi.

Eyüpsultan'da 1 Mart tarihinde iddiaya göre yazar Eylem Tok’un 17 yaşındaki oğlu T.C., saat 23.00 sıralarında 34 EEG 06 plakalı araçla seyir halindeyken yol kenarında arıza nedeniyle park halinde bulunan 3 adet ATV tipi araca çarpmış, kaza sonucu 29 yaşındaki Oğuz Murat Acı hayatını kaybederken orada bulunan diğer kişiler yaralanmıştı. Kazanın ardından polis ekiplerinden önce olay yerine gelen anne Eylem Tok, oğlu T.C.'yi olay yerinden kaçırmış, ekiplerce yapılan incelemeler sonucunda anne ile oğlunun ertesi gün saat 03.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'ndan Mısır'a çıkış yaptıkları tespit edilmişti.

Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde ise aynı gün şüpheli Eylem Tok hakkında 'suçluyu kayırma' suçundan, şüpheli T.C. hakkında 'bir kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak' suçundan tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.