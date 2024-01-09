Son dakika! Fatih camisi saldırganı tutuklanarak cezaevine gönderildi

09 Ocak 2024 17:49 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 19:14

Fatih Camisi'nde dün namaz sırasında sorun çıkaran şüpheli Ö.S, özel güvenlik görevlileri tarafından camiden çıkartılmıştı. Namazın ardından imam odasına giren ve Galip Usta ile konuşmak istediğini belirten şüpheli, imam ile araya girmeye çalışan cami cemaatinden Bilal Erdem'i bıçakla yaralamıştı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekiplerince şüpheli Ö.S. gözaltına alınırken, sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Usta ve Erdem hastaneye kaldırılmıştı.

ADLİ İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Fatih Camisi'nde dün akşamki bıçaklı saldırının ardından güvenlik görevlilerince yakalanarak polis ekiplerine teslim edilen şüpheli Ö.S'nin İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. Şüpheli Ö.S. polis ekiplerince Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Ö.S. hakkında daha önce "kasten yaralama" suçundan kaydı bulunduğu, 2028 yılına kadar da kayıtlı av tüfeği ruhsatı olduğu belirlendi.

Öte yandan, şüphelinin babası Hüseyin S. de ifade işlemleri için Bursa'dan İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne geldi. İfadesinde oğlunun 2012'de evlenip 2019'da boşandığını, daha sonra bir evlilik daha yapıp eşinden ayrıldığı için sorunlar yaşadığını belirten Hüseyin S, son aylarda ise işlerindeki bozulma nedeniyle kendisini dini konulara verdiğini anlattı. Bu arada şüphelinin tek başına Bursa'dan kendi aracıyla Fatih Camisi'ne geldiği öğrenildi.

TUTUKLANDI

Şüphelinin nöbetçi hakimlikteki sorgusu tamamlandı. Hakimlik şüpheli Ö.S’nin tutuklanmasına karar verdi. Şüpheli Ö.S.'nin (39) savcılıkta verdiği ifadesi ortaya çıktı. Evli ve 2 çocuklu olduğu öğrenilen şüpheli Ömer S. ifadesinde ticaretle uğraştığını ve aylık gelirinin 500 bin lira olduğunu belirterek, "Bildiğim kadarıyla herhangi bir sağlık problemim yoktur. Daha önce ailesel problemler yaşamıştım. 2 kez evlilik yaptım, son evliliğimde de sorunlar yaşadım. Hayatta da yaptığım iyiliklerin karşılığını alamadım. Fatih Camii'ne de vakit namazları için giderdim. Son olarak ortağım ile eski eşimin ilişkisinin olduğunu öğrendim. Bu nedenle çok bunaldım. Olay tarihinde camide 'tekbir' getirerek bağırmaya başladım. Sonrasını hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.

"ÖFKEMİ İMAMA YANSITTIM"

İfadesinin devamında söz konusu bıçağın kendine ait çakı olduğunu belirten şüpheli Ömer S., "Bu hareketimde beni herhangi bir kişi ya da kuruluş yönlendirmedi. Anlık bir refleks olarak gelişmiştir" dediği öğrenildi.