Son dakika! FETÖ firarisi Bekir Boydak İstanbul'da yakalandı

19 Mart 2024 10:38 - Güncelleme : 19 Mart 2024 10:53

Kayyum atanan Boydak Şirketler grubunun yönetim kurulu üyesi Bekir Boydak, düzenlenen operasyonla İstanbul'da yakalandı. Bekir Boydak'ın "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan verilen 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu.

AİLENİN BİRÇOK FERDİ CEZA ALMIŞTI

Boydak Holding'e yönelik dava süreci Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 12 Temmuz 2018'deki hükmüne ilişkin temyiz incelemesini tamamlanmasının ardından sonuçlanmıştı.

İnceleme neticesinde, eski Boydak Holding üst yöneticisi Memduh Boydak'a "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan verilen 18 yıl, holdingin eski yöneticileri Mustafa, Bekir, Erol ve İlyas Boydak ile Murat Bozdağ'a "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan verilen 7 yıl 6'şar ay, holdingin eski yönetim kurulu başkanı Hacı Boydak'a aynı suçtan verilen 11 yıl 10 ay 15 gün, eski holding yöneticisi Şükrü Boydak'a da yine aynı suçtan verilen 10 yıl hapis cezalarının onanması kararlaştırılmıştı.

ŞİRKETLERİ KAYYIMDAYDI

Dairenin kararında, sanıklar hakkındaki yargılama sürecindeki usuli işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı, hükme esas alınan delillerin hukuka uygun olarak elde edildiği ve sanıkların eylemlerinin doğru olarak nitelendirildiği bildirilmişti.

Daire, iyi niyetli üçüncü kişilerin hakları saklı kalmak kaydıyla, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilen 35 şirkete ilişkin sanıklara ait olan hisselerin müsaderesine karar verilmesi kararını da onamıştı.

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