Son dakika! Firariler için "çember" daralıyor! 4 günde 2 bin 614 kişi yakalandı

14 Mart 2024 08:05 - Güncelleme : 14 Mart 2024 08:55

Türkiye'nin suç ve suçlularla mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. 81 ilde son 4 gündür devam eden “aranan şahıslara yönelik” düzenlenen ve “Çember-14” adı verilen operasyonlarda arama kaydı bulunan 2 bin 614 firarinin yakalandığı açıklandı.

AYRINTILAR BAKAN YERLİKAYA'DAN

Operasyonlara ilişkin detayları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaştı, Bakan Yerlikaya açıklamasında açıklamada, şu ayrıntılara yer verdi:

0-5 yıldır aranmakta olan 2 bin 586 şahıs, 5-10 yıldır aranmakta olan 19 şahıs, 10 yıl ve üzeri aranmakta olan 9 şahıs 'Çember-14' operasyonlarıyla yakalandı.

Hırsızlıktan 476 şahıs, dolandırıcılıktan 229 şahıs, yağmadan 90 şahıs, adam öldürmeden 34 şahıs, cinsel suçlardan 49 şahıs, narkotik suçlarından 449 şahıs, terörden 41 şahıs, KOM (Kaçakçılık, Organize) 251 şahıs olmak üzere, diğer suçlardan yakalananlarla birlikte toplam 2 bin 614 şahıs adalete teslim edildi.