14 Mart 2024 08:05 - Güncelleme : 14 Mart 2024 08:55
Son dakika! Firariler için "çember" daralıyor! 4 günde 2 bin 614 kişi yakalandı
Son dakika haberi... 81 ilde 4 gündür devam eden “Aranan Şahıslara Yönelik” düzenlenen “Çember-14” operasyonlarında arama kaydı bulunan 2 bin 614 firari yakalandı.
Editör: Suat Vilgen / Kaynak: TGRT Haber
Türkiye'nin suç ve suçlularla mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. 81 ilde son 4 gündür devam eden “aranan şahıslara yönelik” düzenlenen ve “Çember-14” adı verilen operasyonlarda arama kaydı bulunan 2 bin 614 firarinin yakalandığı açıklandı.
AYRINTILAR BAKAN YERLİKAYA'DAN
Operasyonlara ilişkin detayları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaştı, Bakan Yerlikaya açıklamasında açıklamada, şu ayrıntılara yer verdi:
- 0-5 yıldır aranmakta olan 2 bin 586 şahıs, 5-10 yıldır aranmakta olan 19 şahıs, 10 yıl ve üzeri aranmakta olan 9 şahıs 'Çember-14' operasyonlarıyla yakalandı.
- Hırsızlıktan 476 şahıs, dolandırıcılıktan 229 şahıs, yağmadan 90 şahıs, adam öldürmeden 34 şahıs, cinsel suçlardan 49 şahıs, narkotik suçlarından 449 şahıs, terörden 41 şahıs, KOM (Kaçakçılık, Organize) 251 şahıs olmak üzere, diğer suçlardan yakalananlarla birlikte toplam 2 bin 614 şahıs adalete teslim edildi.
- İl Jandarma Komutanlıkları, İl Emniyet Müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızca 81 il genelinde arama kaydı olanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda bu şahıslar; yol aramalarında, ev ve iş yerleri baskınlarında, kimlik kontrollerinde yakalanıp adalete teslim edildi."
Kaynak: TGRT Haber