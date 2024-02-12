12 Şubat 2024 09:50 - Güncelleme : 12 Şubat 2024 10:48
Son dakika! Fırat Kalkanı bölgesinde terörist avı sürüyor... 4'ü daha listeden eksildi
Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 4 teröristin etkisiz hâle getirdiğini duyurdu.
Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: TGRT Haber
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirdiğini duyurdu.
4 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Suriye’nin kuzeyini kana bulamaktan, bölge halkının huzur ve güvenliğini bozmaktan başka amacı olmayan PKK/YPG’li teröristlere yönelik operasyonlarımız sürüyor.
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi."