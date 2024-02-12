Tgrt Haber
12 Şubat 2024 09:50 - Güncelleme : 12 Şubat 2024 10:48

Son dakika! Fırat Kalkanı bölgesinde terörist avı sürüyor... 4'ü daha listeden eksildi

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 4 teröristin etkisiz hâle getirdiğini duyurdu.

Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: TGRT Haber
Son dakika! Fırat Kalkanı bölgesinde terörist avı sürüyor... 4&#039;ü daha listeden eksildi
Milli Savunma Bakanlığı, Terörist

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirdiğini duyurdu.

4 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Suriye’nin kuzeyini kana bulamaktan, bölge halkının huzur ve güvenliğini bozmaktan başka amacı olmayan PKK/YPG’li teröristlere yönelik operasyonlarımız sürüyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi."

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milli savunma bakanlığıterörist
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