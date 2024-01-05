Son dakika! Gazeteci Fatih Altaylı'nın cezası belli oldu! Adliye koridorlarında dikkat çeken detay

05 Ocak 2024 11:45 - Güncelleme : 05 Ocak 2024 14:35

Gazeteci Fatih Altaylı, 'suçu ve suçluyu övme' ile 'halkın bir kesimini kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama' suçlarından hakkında resen başlatılan iki ayrı soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla savcılıkta ifade verdi.

Altaylı'nın ifadesinde, "Arkadaşıma 'şimdi bir tweet atacağım, bakalım kim üstüne alınacak' diyerek 'eline sağlık' şeklinde tweet attım. Kim, ne anlamak istediyse onu anladı" dediği öğrenildi.

CELAL ŞENGÖR VE MASKE DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Hakkında başlatılan soruşturmalar kapsamında ifade işlemleri için Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine gelen Altaylı, avukatlarıyla Basın Suçları Soruşturma Bürosuna çıktı. Prof. Dr. Celal Şengör de adliyeye gelerek Altaylı'ya destek verdi.

Hem Altaylı'nın hem de Celal Şengör'ün adliye koridorlarında maske takması ise dikkat çekti.

SAVCIDAN YURT DIŞI YASAĞI TALEBİ

Burada savcılığa ifade veren Altaylı, daha sonra yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma şeklindeki adli kontrol tedbirleri uygulanması talebiyle İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

MAHKEME KARARINI AÇIKLADI

İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, savcılığın bu talebini kabul ederek Altaylı hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" ve "karakola imza atma" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

"ARKADAŞIMA 'BİR TWEET ATACAĞIM BAKALIM KİM ÜSTÜNE ALINACAK' DİYEREK 'ELİNE SAĞLIK' ŞEKLİNDE TWEET ATTIM"

Altaylı'nın ifadesinde, "Ben 'eline sağlık' şeklinde sosyal medya üzerinden atmış olduğum tweet olayı ile ilgili şunları söylemek istiyorum. Olay günü reklam ajansı sahibi arkadaşımla birlikte otururken İstanbul'da meydana gelen olayla ilgili sosyal medyada birçok paylaşım yapılmaya başlandı. Ben de arkadaşıma 'şimdi bir tweet atacağım, bakalım kim üstüne alınacak' diyerek 'eline sağlık' şeklinde tweet attım. Bu twetten sonra mitinge katılan, katılmayan, birçok şahıs tarafından 'AKP köpeği, din düşmanı, siyonist köpeği' tarzında kim, neyi anladıysa o şekilde bana hakaret etmeye başladı. Hakaretlerden de anlaşılacağı üzere tweetim de herhangi bir kişi veya kurum belirtmedim. Bu tweeti atmamdaki amaç tepkileri ölçüp bunun üzerine bir sosyal deney yapmak ve sonrasında yazı yazmaktı. Amacıma ulaşınca da sosyal medyadan kaldırdım. Kim, ne anlamak istediyse onu anladı. Atılı suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum" dediği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Altaylı hakkında, İstanbul'da 1 Ocak'ta düzenlenen "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşünün ardından İsmail Aydemir'e yumruklu saldırıda bulunan zanlı E.A'ya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı "Eline sağlık" paylaşımıyla ilgili "suçu ve suçluyu övme" suçundan resen soruşturma başlatmıştı.

Öte yandan, Başsavcılıkça Altaylı hakkında, video paylaşım platformu üzerinden 24 Aralık 2023'te yayınladığı videoda, Ankara'da gerçekleştirilen "İsrail ve PKK'ya Lanet Mitingi"ne katılanlara yönelik kullandığı sözler dolayısıyla "halkın bir kesimini kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama" suçundan da resen ayrı bir soruşturma açılmıştı.