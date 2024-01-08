Son dakika! Göçmen kaçakçılığına büyük darbe! 80 organizatör yakalandı

08 Ocak 2024 08:22 - Güncelleme : 08 Ocak 2024 08:36

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2024 yılının ilk 4 gününde 27 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik gerçekleştirilen “Kalkan-7” operasyonlarında 80 göçmen kaçakçılığı organizatörünün ve 2 bin 155 düzensiz göçmenih yakalandığını duyundu.

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