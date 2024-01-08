08 Ocak 2024 08:22 - Güncelleme : 08 Ocak 2024 08:36
Son dakika! Göçmen kaçakçılığına büyük darbe! 80 organizatör yakalandı
Editör: Suat Vilgen / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Son dakika haberi... 2024 yılının ilk 4 gününde 27 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik gerçekleştirilen “Kalkan-7” operasyonlarında 80 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 2 bin 155 düzensiz göçmen yakalandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2024 yılının ilk 4 gününde 27 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik gerçekleştirilen “Kalkan-7” operasyonlarında 80 göçmen kaçakçılığı organizatörünün ve 2 bin 155 düzensiz göçmenih yakalandığını duyundu.
Son dakika haberinin detayları geliyor...