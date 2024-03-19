Son dakika! Hakkari'de deprem oldu: Kandilli ilk verileri paylaştı

19 Mart 2024 19:47 - Güncelleme : 19 Mart 2024 20:07

Kahramanmaraş'ta meydana gelen asrın felaketinin ardından Türkiye'nin herhangi bir noktasında gerçekleşen sarsıntılar büyük tedirginliğe neden oluyor. O depremlerden biri de akşam saatlerinde Hakkari'de meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı verilere göre; Hakkari'nin Merkez ilçesine bağlı Çanaklı köyünde 3,4 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem yerin 5 km altında gerçekleşti.

SON DEPREMLER...

AFAD ve Kandilli tarafından anlık olarak aktarılan listede; İstanbul, Elazığ, Bolu, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Hakkari, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...