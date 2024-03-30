Son dakika! Hakkari'de 3.1 büyüklüğünde deprem!

30 Mart 2024 19:05 - Güncelleme : 30 Mart 2024 19:16

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Hakkari'de 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

ÇEVRE YERLEŞİM YERLERİNDE DE HİSSEDİLDİ

Merkez üssü Yüksekova-Dağlıca olarak bildirilen deprem 8 kilometre derinlikte kaydedildi. Deprem, çevre yerleşim yerlerinde de hissedildi. Kısa süreli korku ve paniğe neden olan depremle ilgili olumsuz bir bilgiye yer verilmedi.

İŞTE SON DEPREMLER

AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Elazığ, Bolu, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...

Ayrıntılar hazırlanıyor...