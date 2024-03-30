30 Mart 2024 19:05 - Güncelleme : 30 Mart 2024 19:16
Son dakika! Hakkari'de 3.1 büyüklüğünde deprem!
Son dakika haberi... Hakkari'de 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem kısa süreli korku ve paniğe neden oldu.
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Hakkari'de 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
ÇEVRE YERLEŞİM YERLERİNDE DE HİSSEDİLDİ
Merkez üssü Yüksekova-Dağlıca olarak bildirilen deprem 8 kilometre derinlikte kaydedildi. Deprem, çevre yerleşim yerlerinde de hissedildi. Kısa süreli korku ve paniğe neden olan depremle ilgili olumsuz bir bilgiye yer verilmedi.
İŞTE SON DEPREMLER
AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Elazığ, Bolu, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.
Ayrıntılar hazırlanıyor...
Kaynak: tgrthaber.com.tr