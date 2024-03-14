Son dakika: Hatay'da korkutan deprem! Kandilli'den ilk açıklama

14 Mart 2024 00:45 - Güncelleme : 14 Mart 2024 01:06

Hatay'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre Hatay Samandağ Kapısuyu bölgesinde 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 8.2 kilometre olarak açıklandı.

HATAY'DA MEYDANA GELEN DEPREM KAÇ ŞİDDETİNDE?

Merkezi Kapısuyu olarak açıklanan deprem yerin 8.2 km altında gerçekleşti.

Hatay'da meydana gelen son dakika depremine dair tüm detaylar içerimizde olacak...

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...