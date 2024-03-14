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14 Mart 2024 00:45 - Güncelleme : 14 Mart 2024 01:06

Son dakika: Hatay'da korkutan deprem! Kandilli'den ilk açıklama

Vatandaşın telefonlarına gelen "Hatay'da deprem" bildirimleri paniğe sebep oldu. Kandilli'den gelen açıklamada Hatay'daki son dakika depremin detayları duyuruldu

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Son dakika: Hatay&#039;da korkutan deprem! Kandilli&#039;den ilk açıklama

Hatay'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre Hatay Samandağ Kapısuyu bölgesinde 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 8.2 kilometre olarak açıklandı.

 

Son dakika: Hatay'da korkutan deprem! Çevre illerde hissedildi AFAD'tan açıklama bekleniyor - 1. Resim

HATAY'DA MEYDANA GELEN DEPREM KAÇ ŞİDDETİNDE?

Merkezi Kapısuyu olarak açıklanan deprem yerin 8.2 km altında gerçekleşti. 

Hatay'da meydana gelen son dakika depremine dair tüm detaylar içerimizde olacak...

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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