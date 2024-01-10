10 Ocak 2024 22:45 - Güncelleme : 10 Ocak 2024 23:07
Son dakika! Hatay'da korkutan deprem (Son depremler)
Son dakika haberi: Hatay'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem kısa süreli korku ve paniğe neden oldu.
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: TGRT Haber
Deprem bölgesi beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.
https://twitter.com/DepremDairesi/status/1745169503091130871
ÇEVRE İL VE İLÇELERDEN DE HİSSEDİLDİ
22.38'de meydana gelen deprem yerin 7 kilometre altında kaydedildi. Deprem çevre il ve ilçelerden de hissedildi.
İŞTE SON DEPREMLER
AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Elazığ, Bolu, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.