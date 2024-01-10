Tgrt Haber
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Canlı Yayın
  • Yayın Akışı
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Magazin
  • Videogaleri
  • Fotogaleri
  • Diğer
    • 10 Ocak 2024 22:45 - Güncelleme : 10 Ocak 2024 23:07

    Son dakika! Hatay'da korkutan deprem (Son depremler)

    Son dakika haberi: Hatay'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem kısa süreli korku ve paniğe neden oldu.

    Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: TGRT Haber
    Son dakika! Hatay&#039;da korkutan deprem (Son depremler)
    Hatay, Deprem

    Deprem bölgesi beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.

    https://twitter.com/DepremDairesi/status/1745169503091130871

    ÇEVRE İL VE İLÇELERDEN DE HİSSEDİLDİ

    22.38'de meydana gelen deprem yerin 7 kilometre altında kaydedildi. Deprem çevre il ve ilçelerden de hissedildi.

    Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    İŞTE SON DEPREMLER

    AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Elazığ, Bolu, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

    AFAD SON DEPREMLER...

    KANDİLLİ SON DEPREMLER...

    Haberler>Gündem>Son dakika! Hatay'da korkutan deprem (Son depremler)
    hataydeprem
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Sonraki Haber Yükleniyor...