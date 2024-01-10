Son dakika! Hatay'da korkutan deprem (Son depremler)

10 Ocak 2024 22:45 - Güncelleme : 10 Ocak 2024 23:07

Deprem bölgesi beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.

https://twitter.com/DepremDairesi/status/1745169503091130871

ÇEVRE İL VE İLÇELERDEN DE HİSSEDİLDİ

22.38'de meydana gelen deprem yerin 7 kilometre altında kaydedildi. Deprem çevre il ve ilçelerden de hissedildi.

İŞTE SON DEPREMLER

AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Elazığ, Bolu, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...