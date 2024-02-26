Son dakika! Hocalı Katliamı'nın 32. yıl dönümü... Dışişleri Bakanlığı soykırım kurbanlarını andı
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı, Hocalı Katliamı'nın 32. yılına ilişkin, bir anma mesajı yayımlayarak "O gün yaşanan vahşet, insanlık tarihine kara bir leke olarak geçmiştir" ifadelerine yer verdi
Dışişleri Bakanlığı, Ermeni çetelerince Azerbaycan'ın Hocalı şehrinde 32. yıl önce gerçekleştirilen katliamın yıl dönümünde bir anma mesajı yayımladı.
Mesajda, "26 Şubat 1992 tarihinde, Ermenistan silahlı birlikleri tarafından Azerbaycan’ın Hocalı şehrinde masum sivillere yönelik gerçekleştirilen katliamı lanetliyoruz. O gün yaşanan vahşet, insanlık tarihine kara bir leke olarak geçmiştir. Hocalı’da öldürülen 613 kardeşimizin ve o gün yaralanan, esir alınan veya kaybolan tüm Azerbaycanlıların acısı hâlâ yüreğimizdedir. Hocalı Katliamı’nda hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyor, Azerbaycan halkına taziyelerimizi yineliyoruz" ifadelerine yer verildi.
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