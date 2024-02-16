HSK'dan 387 isim hakkında yeni inceleme

16 Şubat 2024 23:54 - Güncelleme : 17 Şubat 2024 00:44

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK)'dan FETÖ tarafından meslekten ihraç edilip Danıştay tarafından göreve iade edilen 387 kişi hakkında yeni bir hamle geldi.

DANIŞTAY GÖREVE İADE ETMİŞTİ

Danıştay, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) irtibat ve iltisakları gerekçesiyle meslekten ihraç edilen 450 kişiyi göreve iade ederek bu isimlere tazminat ödenmesine karar vermişti.

387 İSİM HAKKINDA YENİ İNCELEME

HSK'dan bu karara ilişkin yeni bir hamle geldi.

Göreve iade edilen 387 isim hakkında inceleme başlatıldı.

BAKAN YILMAZ TUNÇ'TAN 'KIRMIZI ÇİZGİMİZ' VURGUSU

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, FETÖ ile mücadelenin kırmızı çizgi olduğunu vurguladı.

HSK'nın Danıştay tarafından göreve iade kararı verilen 387 isim hakkında yeni inceleme başlattığını belirtti.

CEM KÜÇÜK TGRT HABER EKRANLARINDAN DUYURMUŞTU

TGRT Haber'de yayınlanan Medya Kritik programında Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük, Danıştay tarafından göreve iade kararı verilen 387 isim hakkında yeni inceleme başlatılacağını duyurmuştu