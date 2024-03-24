Son dakika! İnsan kaçakçılığına büyük darbe! 19 organizatör gözaltına

24 Mart 2024 08:26 - Güncelleme : 24 Mart 2024 08:34

Türkiye yeni güne büyük bir operasyon haberiyle başladı. Muğla ve Bursa merkezli 6 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik düzenlenen “Kalkan-16” operasyonlarında; 19 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 173 düzensiz göçmen yakalandı.

Operasyona ilişkin bilgileri İçişleri Bakanı Yerlikaya X sosyal medya platformundaki resmi hesabından paylaştı. Bakan Yerlikaya paylaşımına, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığını önlemek için ülkemizin her bölgesinde kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız aralıksız devam edecek" sözlerine yer verirken operasyonu ilişkin şu detayları verdi:

Göç İdaresi Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde;

Muğla:

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Muğla merkezli İstanbul, İzmir, Mersin ve Gaziantep’te düzenlenen operasyonlarda;

15 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü yakalandı.

7️'si tutuklandı.

2'si hakkında adli kontrol kararı verildi.

Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Bursa:

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Göçmen Kaçakçılığı Organizatörleri ve Düzensiz Göçmenlere yönelik 6 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda;

4 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü yakalandı ve haklarında adli işlemler başlatıldı.

Operasyonlar sonucu çok miktarda Türk Lirası ve çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Son dakika haberinin detayları geliyor...