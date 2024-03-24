Son dakika! İnsan kaçakçılığına büyük darbe! 19 organizatör gözaltına
Son dakika haberi... Muğla ve Bursa merkezli 6 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik düzenlenen “KALKAN-16” operasyonlarında; 19 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 173 düzensiz göçmen yakalandı.
Türkiye yeni güne büyük bir operasyon haberiyle başladı. Muğla ve Bursa merkezli 6 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik düzenlenen “Kalkan-16” operasyonlarında; 19 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 173 düzensiz göçmen yakalandı.
Operasyona ilişkin bilgileri İçişleri Bakanı Yerlikaya X sosyal medya platformundaki resmi hesabından paylaştı. Bakan Yerlikaya paylaşımına, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığını önlemek için ülkemizin her bölgesinde kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız aralıksız devam edecek" sözlerine yer verirken operasyonu ilişkin şu detayları verdi:
Göç İdaresi Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde;
Muğla:
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Muğla merkezli İstanbul, İzmir, Mersin ve Gaziantep’te düzenlenen operasyonlarda;
- 15 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü yakalandı.
- 7️'si tutuklandı.
- 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi.
- Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.
Bursa:
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Göçmen Kaçakçılığı Organizatörleri ve Düzensiz Göçmenlere yönelik 6 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda;
- 4 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü yakalandı ve haklarında adli işlemler başlatıldı.
- Operasyonlar sonucu çok miktarda Türk Lirası ve çok sayıda dijital materyale el konuldu.
Son dakika haberinin detayları geliyor...