Son dakika! Irak ve Suriye’nin kuzeyinde PKK'ya ağır darbe: 13 terörist daha öldürüldü
Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde 6, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde ise 7 olmak üzere toplam 13 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.
Irak’ın kuzeyinde 6, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde ise 7 olmak üzere toplam 13 PKK/YPG’li teröristin Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.
KAÇIŞ YOK!
Açıklamada, "Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok" ifadelerine yer verildi.