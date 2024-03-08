Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Son dakika! Irak ve Suriye’nin kuzeyinde PKK'ya ağır darbe: 13 terörist daha öldürüldü
08 Mart 2024 11:56 - Güncelleme : 08 Mart 2024 12:09

Son dakika! Irak ve Suriye’nin kuzeyinde PKK'ya ağır darbe: 13 terörist daha öldürüldü

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde 6, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde ise 7 olmak üzere toplam 13 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: TGRT Haber

Milli Savunma Bakanlığı, açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.

Irak’ın kuzeyinde 6, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde ise 7 olmak üzere toplam 13 PKK/YPG’li teröristin Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.

KAÇIŞ YOK!

Açıklamada, "Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: TGRT Haber
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...