Son dakika: Irak ve Suriye'ye hava harekatı: 25 terör hedefi imha edildi

13 Ocak 2024 21:55 - Güncelleme : 13 Ocak 2024 22:31

Türk jetleri sınır ötesinde terör inlerini vurmaya devam ediyor. Hava harekatında çok sayıda terör hedefi yerle bir edildi.

25 HEDEF VURULDU

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyindeki Metina, Hakurk ve Kandil bölgeleri ile Suriye kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine düzenlenen hava harekatında 25 hedef imha edildi." denildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Irak ve Suriye kuzeyinden halka ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51. maddesinden doğan meşru müdafaa hakkı doğrultusunda, Irak kuzeyindeki Metina, Hakurk ve Kandil bölgeleriyle Suriye kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine saat 21.00'de hava harekatları düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, "Asil milletinin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetlerinin geçmişte olduğu gibi bugün de ülkenin ve milletin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye "son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar" azim ve kararlılıkla devam edeceği vurgulanan açıklamada, "Bu harekatlar sırasında masum insanların, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır." denildi.

57 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) son 24 saatte etkisiz hale getirilen terörist sayısının 57’ye yükseldiğini açıkladı. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak. Kahraman Mehmetçik en zorlu arazide PKK’lı teröristlere hain saldırının bedelini ödetmeye devam ediyor. Son 24 saatte etkisiz hale getirilen terörist sayısı 57’ye yükseldi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor” ifadelerine yer verildi.

KİLİS'TE 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Öte yandan yurt içinde de terörle mücadele sürüyor. Kilis'te terör örgütü PKK/PYD/YPG üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren B.E. ile C.H.H'yi sınır hattında yakaladı. Terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

MALATYA'DA TERÖR OPERASYONU: 4 GÖZALTI

Malatya’da PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 4 kişi gözaltına alındı. Malatya’da İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Zanlılara ait adreslerde yapılan aramalarda ise 1 adet tabanca ve fişekler, 1 adet tüfek, 1 adet metal arama dedektörü ile 29 adet tarihi eser niteliği taşıyan materyaller ele geçirildi. Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.