Son dakika! İstanbul Valiliği'nden korkutan deprem raporu: Bin 428 okul riskli!
Son dakika haberi... İstanbul Valiliği, okulların deprem durumuna ilişkin raporu açıkladı. İstanbul'daki riskli ve boşaltılan okul sayısı belli oldu.
İstanbul'daki okulların depreme karşı hazırlıklarına dair son durum raporu İstanbul Valiliği tarafından açıklandı. İstanbul Valiliği ve İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) tarafından yürütülen çalışmaya göre İstanbul'daki okulların 1428'i riskli bulundu. 481 okul yıkılıp yeniden yapıldı, 799'u ise güçlendirme yoluyla depreme dayanıklı hale getirildi.
Valilik raporunda şu veriler yer aldı: Megakentteki okullarda yapılan incelemede okulların 1428'inin riskli olduğu tespit edilmiştir. İstanbul’da 2023 yılında 16 okul, yeniden yapım süreci tamamlanarak eğitim – öğretime açılmıştır. Bu 16 okulda yıkılmadan önce 244 olan derslik sayısı, yeniden yapım sürecinin sonunda 380’e çıkarılmış olup, 136 yeni derslik okullara ilave edilmiştir. Bununla birlikte 16 okulun sahip olduğu kapalı alan miktarı, atölye, spor, tiyatro, konferans salonu vb. sosyal donatı alanlarının okul kampüslerine eklenmesiyle 42.955 metrekareden 117.813 metrekareye çıkarılmıştır. Bu okulların 12’si Temel Eğitim Kurumu, 2’si Halk Eğitim Merkezi, 1’i Lise, 1’i de Meslek lisesi olup, okulların ilçelere göre dağılımı ise şu şekildedir:
Adalar Büyükada Halk Eğitim Merkezi
Bayrampaşa Saraybosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Beşiktaş Murat Beyaz İlkokulu-İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Beşiktaş Hamiyet Gerçek İlkokulu
Beşiktaş Hüseyin Aycibin İlkokulu
Beşiktaş Dikilitaş Mehmetçik İmam Hatip Ortaokulu
Beykoz Atatürk İlköğretim Okulu
Beyoğlu Beyoğlu İmam Hatip Ortaokulu
EyüpSultan Eyüp Sultan Ortaokulu
Kadıköy Kadıköy Anadolu Lisesi
Kağıthane Günebakan İlkokulu
Kağıthane Osman Tevfik Yalman Ortaokulu
Küçükçekmece Şehit Bnb. Bedir Karabıyık ÇPAL
Sarıyer Alparslan İÖO
Üsküdar Burhaniye İlkokulu
Üsküdar Şehit Mustafa Canbaz İlkokulu
İstanbul’un 16 ilçesindeki 31 okulun güçlendirme çalışmaları 2023 yılında tamamlanarak bu okullarda eğitim öğretime yeniden başlanmıştır. Bu okulların 16’sı temel eğitim kurumu, 5’i anaokulu, 6’sı lise, 4’ü ise mesleki eğitim merkezinden oluşmaktadır. Güçlendirme çalışmaları 2023 yılında tamamlanan okulların adları ve ilçelere göre dağılımları ise şu şekildedir:
1 Bahçelievler Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu - A ve B Blok
2 Bahçelievler Mustafa Nevzat Pisak Mesleki Eğitim Merkezi
3 Bakırköy Nefus Nakipoğlu Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi
4 Beşiktaş Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
5 Beşiktaş Lütfi Banat İlkokulu
6 Beşiktaş Yıldız Ertem Anaokulu
7 Beykoz Bozhane İlkokulu
8 Beyoğlu İstiklal İlkokulu - A-B Blok
9 Beyoğlu Hasköy Ortaokulu A-B Blok
10 Çatalca Dağyenice Zeki Kisbu İlkokulu
11 Çatalca Kestanelik İmam Hatip Ortaokulu
12 Çatalca 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu
13 Çatalca Ovayenice Örfi Çetinkaya İlkokulu/Ortaokulu
14 Esenyurt Esenyurt Mesleki Eğitim Merkezi
15 Esenyurt Şair Fevzi Kutlu Kalkancı Ortaokulu
16 Esenyurt Tevfikbey Ortaokulu
17 Fatih Fatih Mesleki Eğitim Merkezi - A Blok
18 Gaziosmanpaşa Kazım Karabekir Anadolu İmam Hatip Lisesi
19 Güngören Haznedar Abdi İpekçi Ortaokulu
20 Kadıköy Münevver Şefik Fergar İlkokulu A Blok
21 Kartal İhsan Zakiroğlu Ortaokulu
22 Kartal Soğanlık İlkokulu A-B Blok
23 Kartal Medine Tayfur Sökmen İlkokulu
24 Küçükçekmece Marmara Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
25 Küçükçekmece Zübeyde Hanım Anaokulu
26 Küçükçekmece Çiğdem Anaokulu
27 Küçükçekmece Menekşe Özel Eğitim Anaokulu
28 Küçükçekmece Yasemin Anaokulu
29 Silivri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
30 Sultangazi Sultangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi A-B Blok ve Spor Salonu
31 Üsküdar Üsküdar İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi - A ve B Blok
İstanbul’da 13 ilçedeki 16 okulda ise güçlendirme çalışmaları devam ediyor. Okulların isimleri ve inşa çalışmalarındaki gerçekleşme oranları ise şöyle:
Avcılar - Şehit Tahsin Gerekli İmam Hatip Ortaokulu - % 59
Beykoz - Beykoz Anadolu İmam Hatip Lisesi - % 87
Beyoğlu - Ayşe Ege KML (B Blok) - %10
Beylikdüzü - Bizimkent İlkokulu ve Spor Salonu - % 26
Büyükçekmece - Sudi Özkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi - % 61
Çatalca - Elbasan İÖO - %8
Çatalca - Arif Nihat Asya İÖO - %8
Fatih - Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi - %10
Fatih - Pertevniyal Lisesi (B Blok ve Spor Salonu) - %10
Fatih - Vefa Lisesi - %10
Kadıköy - Hamit İbrahimiye Özel Eğitim Uygulama Okulu - % 45
Küçükçekmece - Altınşehir İlkokulu - % 72
Maltepe - Şehit Murat Mertel Özel Eğitim Meslek Okulu - % 66
Silivri - Silivri Anadolu Lisesi - % 64
Ümraniye - Şehit Erol İnce Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi - % 75
Üsküdar - Üsküdar Anadolu İmam Hatip Lisesi - % 78