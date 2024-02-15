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15 Şubat 2024 11:00 - Güncelleme : 15 Şubat 2024 11:48

Son dakika! İstanbul Valiliği'nden korkutan deprem raporu: Bin 428 okul riskli!

Son dakika haberi... İstanbul Valiliği, okulların deprem durumuna ilişkin raporu açıkladı. İstanbul'daki riskli ve boşaltılan okul sayısı belli oldu.

Editör: Banu İriç / Kaynak: TGRT Haber
İstanbul, Deprem

İstanbul'daki okulların depreme karşı hazırlıklarına dair son durum raporu İstanbul Valiliği tarafından açıklandı. İstanbul Valiliği ve İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) tarafından yürütülen çalışmaya göre İstanbul'daki okulların 1428'i riskli bulundu. 481 okul yıkılıp yeniden yapıldı, 799'u ise güçlendirme yoluyla depreme dayanıklı hale getirildi.

Valilik raporunda şu veriler yer aldı:  Megakentteki okullarda yapılan incelemede okulların 1428'inin riskli olduğu tespit edilmiştir. İstanbul’da 2023 yılında 16 okul, yeniden yapım süreci tamamlanarak eğitim – öğretime açılmıştır. Bu 16 okulda yıkılmadan önce 244 olan derslik sayısı, yeniden yapım sürecinin sonunda 380’e çıkarılmış olup, 136 yeni derslik okullara ilave edilmiştir. Bununla birlikte 16 okulun sahip olduğu kapalı alan miktarı, atölye, spor, tiyatro, konferans salonu vb. sosyal donatı alanlarının okul kampüslerine eklenmesiyle 42.955 metrekareden 117.813 metrekareye çıkarılmıştır. Bu okulların 12’si Temel Eğitim Kurumu, 2’si Halk Eğitim Merkezi, 1’i Lise, 1’i de Meslek lisesi olup, okulların ilçelere göre dağılımı ise şu şekildedir:

Adalar     Büyükada Halk Eğitim Merkezi
Bayrampaşa    Saraybosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Beşiktaş    Murat Beyaz İlkokulu-İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Beşiktaş    Hamiyet Gerçek İlkokulu
Beşiktaş    Hüseyin Aycibin İlkokulu
Beşiktaş    Dikilitaş Mehmetçik İmam Hatip Ortaokulu
Beykoz    Atatürk İlköğretim Okulu
Beyoğlu    Beyoğlu İmam Hatip Ortaokulu
EyüpSultan    Eyüp Sultan Ortaokulu
Kadıköy    Kadıköy Anadolu Lisesi
Kağıthane    Günebakan İlkokulu
Kağıthane    Osman Tevfik Yalman Ortaokulu
Küçükçekmece    Şehit Bnb. Bedir Karabıyık ÇPAL
Sarıyer    Alparslan İÖO
Üsküdar    Burhaniye İlkokulu
Üsküdar    Şehit Mustafa Canbaz İlkokulu

İstanbul’un 16 ilçesindeki 31 okulun güçlendirme çalışmaları 2023 yılında tamamlanarak bu okullarda eğitim öğretime yeniden başlanmıştır. Bu okulların 16’sı temel eğitim kurumu, 5’i anaokulu, 6’sı lise, 4’ü ise mesleki eğitim merkezinden oluşmaktadır. Güçlendirme çalışmaları 2023 yılında tamamlanan okulların adları ve ilçelere göre dağılımları ise şu şekildedir:

1    Bahçelievler    Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu - A ve B Blok
2    Bahçelievler    Mustafa Nevzat Pisak Mesleki Eğitim Merkezi
3    Bakırköy    Nefus Nakipoğlu Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi
4    Beşiktaş    Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
5    Beşiktaş    Lütfi Banat İlkokulu
6    Beşiktaş    Yıldız Ertem Anaokulu
7    Beykoz    Bozhane İlkokulu
8    Beyoğlu    İstiklal İlkokulu - A-B Blok
9    Beyoğlu    Hasköy Ortaokulu A-B Blok
10    Çatalca    Dağyenice Zeki Kisbu İlkokulu
11    Çatalca    Kestanelik İmam Hatip Ortaokulu
12    Çatalca    75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu
13    Çatalca    Ovayenice Örfi Çetinkaya İlkokulu/Ortaokulu
14    Esenyurt    Esenyurt Mesleki Eğitim Merkezi
15    Esenyurt    Şair Fevzi Kutlu Kalkancı Ortaokulu
16    Esenyurt    Tevfikbey Ortaokulu
17    Fatih    Fatih Mesleki Eğitim Merkezi - A Blok
18    Gaziosmanpaşa    Kazım Karabekir Anadolu İmam Hatip Lisesi
19    Güngören    Haznedar Abdi İpekçi Ortaokulu
20    Kadıköy    Münevver Şefik Fergar İlkokulu A Blok
21    Kartal    İhsan Zakiroğlu Ortaokulu
22    Kartal    Soğanlık İlkokulu A-B Blok
23    Kartal    Medine Tayfur Sökmen İlkokulu
24    Küçükçekmece    Marmara Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
25    Küçükçekmece    Zübeyde Hanım Anaokulu
26    Küçükçekmece    Çiğdem Anaokulu
27    Küçükçekmece    Menekşe Özel Eğitim Anaokulu
28    Küçükçekmece    Yasemin Anaokulu
29    Silivri    Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
30    Sultangazi    Sultangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi A-B Blok ve Spor Salonu
31    Üsküdar    Üsküdar İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi - A ve B Blok

İstanbul’da 13 ilçedeki 16 okulda ise güçlendirme çalışmaları devam ediyor. Okulların isimleri ve inşa çalışmalarındaki gerçekleşme oranları ise şöyle:

Avcılar - Şehit Tahsin Gerekli İmam Hatip Ortaokulu - % 59
Beykoz - Beykoz Anadolu İmam Hatip Lisesi - % 87
Beyoğlu - Ayşe Ege KML (B Blok) - %10
Beylikdüzü - Bizimkent İlkokulu ve Spor Salonu - % 26
Büyükçekmece - Sudi Özkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi - % 61
Çatalca - Elbasan İÖO - %8
Çatalca - Arif Nihat Asya İÖO - %8
Fatih - Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi - %10
Fatih - Pertevniyal Lisesi (B Blok ve Spor Salonu) - %10
Fatih - Vefa Lisesi - %10
Kadıköy - Hamit İbrahimiye Özel Eğitim Uygulama Okulu - % 45
Küçükçekmece - Altınşehir İlkokulu - % 72
Maltepe - Şehit Murat Mertel Özel Eğitim Meslek Okulu - % 66
Silivri - Silivri Anadolu Lisesi - % 64
Ümraniye - Şehit Erol İnce Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi - % 75
Üsküdar - Üsküdar Anadolu İmam Hatip Lisesi - % 78

Kaynak: TGRT Haber
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