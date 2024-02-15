Son dakika! İstanbul Valiliği'nden korkutan deprem raporu: Bin 428 okul riskli!

15 Şubat 2024 11:00 - Güncelleme : 15 Şubat 2024 11:48

İstanbul'daki okulların depreme karşı hazırlıklarına dair son durum raporu İstanbul Valiliği tarafından açıklandı. İstanbul Valiliği ve İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) tarafından yürütülen çalışmaya göre İstanbul'daki okulların 1428'i riskli bulundu. 481 okul yıkılıp yeniden yapıldı, 799'u ise güçlendirme yoluyla depreme dayanıklı hale getirildi.

Valilik raporunda şu veriler yer aldı: Megakentteki okullarda yapılan incelemede okulların 1428'inin riskli olduğu tespit edilmiştir. İstanbul’da 2023 yılında 16 okul, yeniden yapım süreci tamamlanarak eğitim – öğretime açılmıştır. Bu 16 okulda yıkılmadan önce 244 olan derslik sayısı, yeniden yapım sürecinin sonunda 380’e çıkarılmış olup, 136 yeni derslik okullara ilave edilmiştir. Bununla birlikte 16 okulun sahip olduğu kapalı alan miktarı, atölye, spor, tiyatro, konferans salonu vb. sosyal donatı alanlarının okul kampüslerine eklenmesiyle 42.955 metrekareden 117.813 metrekareye çıkarılmıştır. Bu okulların 12’si Temel Eğitim Kurumu, 2’si Halk Eğitim Merkezi, 1’i Lise, 1’i de Meslek lisesi olup, okulların ilçelere göre dağılımı ise şu şekildedir:

Adalar Büyükada Halk Eğitim Merkezi

Bayrampaşa Saraybosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Beşiktaş Murat Beyaz İlkokulu-İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Beşiktaş Hamiyet Gerçek İlkokulu

Beşiktaş Hüseyin Aycibin İlkokulu

Beşiktaş Dikilitaş Mehmetçik İmam Hatip Ortaokulu

Beykoz Atatürk İlköğretim Okulu

Beyoğlu Beyoğlu İmam Hatip Ortaokulu

EyüpSultan Eyüp Sultan Ortaokulu

Kadıköy Kadıköy Anadolu Lisesi

Kağıthane Günebakan İlkokulu

Kağıthane Osman Tevfik Yalman Ortaokulu

Küçükçekmece Şehit Bnb. Bedir Karabıyık ÇPAL

Sarıyer Alparslan İÖO

Üsküdar Burhaniye İlkokulu

Üsküdar Şehit Mustafa Canbaz İlkokulu

İstanbul’un 16 ilçesindeki 31 okulun güçlendirme çalışmaları 2023 yılında tamamlanarak bu okullarda eğitim öğretime yeniden başlanmıştır. Bu okulların 16’sı temel eğitim kurumu, 5’i anaokulu, 6’sı lise, 4’ü ise mesleki eğitim merkezinden oluşmaktadır. Güçlendirme çalışmaları 2023 yılında tamamlanan okulların adları ve ilçelere göre dağılımları ise şu şekildedir:

1 Bahçelievler Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu - A ve B Blok

2 Bahçelievler Mustafa Nevzat Pisak Mesleki Eğitim Merkezi

3 Bakırköy Nefus Nakipoğlu Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi

4 Beşiktaş Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

5 Beşiktaş Lütfi Banat İlkokulu

6 Beşiktaş Yıldız Ertem Anaokulu

7 Beykoz Bozhane İlkokulu

8 Beyoğlu İstiklal İlkokulu - A-B Blok

9 Beyoğlu Hasköy Ortaokulu A-B Blok

10 Çatalca Dağyenice Zeki Kisbu İlkokulu

11 Çatalca Kestanelik İmam Hatip Ortaokulu

12 Çatalca 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu

13 Çatalca Ovayenice Örfi Çetinkaya İlkokulu/Ortaokulu

14 Esenyurt Esenyurt Mesleki Eğitim Merkezi

15 Esenyurt Şair Fevzi Kutlu Kalkancı Ortaokulu

16 Esenyurt Tevfikbey Ortaokulu

17 Fatih Fatih Mesleki Eğitim Merkezi - A Blok

18 Gaziosmanpaşa Kazım Karabekir Anadolu İmam Hatip Lisesi

19 Güngören Haznedar Abdi İpekçi Ortaokulu

20 Kadıköy Münevver Şefik Fergar İlkokulu A Blok

21 Kartal İhsan Zakiroğlu Ortaokulu

22 Kartal Soğanlık İlkokulu A-B Blok

23 Kartal Medine Tayfur Sökmen İlkokulu

24 Küçükçekmece Marmara Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

25 Küçükçekmece Zübeyde Hanım Anaokulu

26 Küçükçekmece Çiğdem Anaokulu

27 Küçükçekmece Menekşe Özel Eğitim Anaokulu

28 Küçükçekmece Yasemin Anaokulu

29 Silivri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

30 Sultangazi Sultangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi A-B Blok ve Spor Salonu

31 Üsküdar Üsküdar İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi - A ve B Blok

İstanbul’da 13 ilçedeki 16 okulda ise güçlendirme çalışmaları devam ediyor. Okulların isimleri ve inşa çalışmalarındaki gerçekleşme oranları ise şöyle:

Avcılar - Şehit Tahsin Gerekli İmam Hatip Ortaokulu - % 59

Beykoz - Beykoz Anadolu İmam Hatip Lisesi - % 87

Beyoğlu - Ayşe Ege KML (B Blok) - %10

Beylikdüzü - Bizimkent İlkokulu ve Spor Salonu - % 26

Büyükçekmece - Sudi Özkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi - % 61

Çatalca - Elbasan İÖO - %8

Çatalca - Arif Nihat Asya İÖO - %8

Fatih - Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi - %10

Fatih - Pertevniyal Lisesi (B Blok ve Spor Salonu) - %10

Fatih - Vefa Lisesi - %10

Kadıköy - Hamit İbrahimiye Özel Eğitim Uygulama Okulu - % 45

Küçükçekmece - Altınşehir İlkokulu - % 72

Maltepe - Şehit Murat Mertel Özel Eğitim Meslek Okulu - % 66

Silivri - Silivri Anadolu Lisesi - % 64

Ümraniye - Şehit Erol İnce Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi - % 75

Üsküdar - Üsküdar Anadolu İmam Hatip Lisesi - % 78