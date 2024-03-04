Çanakkale’de deprem! İstanbul da fena sallandı

04 Mart 2024 21:41 - Güncelleme : 04 Mart 2024 22:23

İstanbul ve çevre illerden hissedilen Çanakkale merkezli deprem paniğe neden oldu.

Saat 21:38'de merkez üssü Çanakkale Yenice olan depremin büyüklüğü 4.9 iken derinliği ise 10.44 kilometre olarak ölçüldü. Yenice ve çevresinde vatandaşlar sokağa çıktı. Deprem paniğe neden olurken açıklamalar peş peşe geldi.

AFAD: OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR

Afet Koordinasyon Merkezi (AFAD) tarafından yapılan açıklamada "Çanakkale ilimizin Yenice ilçesinde saat 21.38’de meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz teyakkuz halinde olup saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." denildi.

İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremle ilgili, "Çanakkale Yenice’de 4,9 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Çevre illerden de deprem hissedilmiştir. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." açıklamasını yaptı.

KIZILAY'DAN AÇIKLAMA

Kızılay'dan yapılan açıklamada "Çanakkale’nin Yenice ilçesinde meydana gelen ve ilk belirlemelere göre 4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası gelişmeler Kızılay Afet ekiplerimiz tarafından yakından takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

VALİ AKTAŞ: EKİPLER SAHADA OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Çanakkale'de meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, açıklamada bulundu. Aktaş, ekiplerin saha çalışmalarını sürdürdüğünü, şu ana kadar herhangi olumsuz bir durumun tespit edilmediğini ifade etti.

YENİCE BELEDİYE BAŞKANI ACAR: DEPREM KISA SÜRDÜ ANCAK ŞİDDETLİYDİ

Yenice Belediye Başkanı Veysel Acar yaptığı açıklamada "Deprem kısa sürdü ancak şiddetliydi, herhangi bir olumsuz ihbar almadık' dedi.

ANDROİD TELEFONLARA BİLDİRİM GİTTİ

Android telefonlara Çanakkale'deki 4.9'luk depremden 5 saniye önce bildirim gitti.