Son dakika! İstanbul'da dev operasyon! "Çetinler" çetesi çökertildi

20 Mart 2024 08:14 - Güncelleme : 20 Mart 2024 08:32

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sabah saatlerinde yeni bir duyuruya imza atarak İstanbul merkezli olarak 7 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “Mahzen-15” operasyonlarına ilişkin bilgiler verdi. Yerlikaya'nın aktardığına göre kolluk kuvvetlerinin yaptığı baskınlar neticesinde elebaşılığını Özay Çetin ve Mert Çetin’in yaptığı “Çetinler” olarak bilinen Organize Suç Örgütü çökertildiğini duyurdu.

"HAYATI DAR EDECEĞİZ" SÖZLERİYLE PAYLAŞTI

Bakan Yerlikaya paylaşımına, "Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine, halkımızın huzurunu bozanlara hayatı dar edeceğiz" sözleriyle başladı ve operasyonun ayrıntılarını sıraladı.

İşte Mahzen-15 operasyonunun tüm detayları:

Emniyet Genel Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul merkezli Kocaeli, İzmir, Bursa, Samsun, Diyarbakır ve Erzincan’da düzenlenen operasyonlarda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;

Uyuşturucu madde ticareti, Kasten öldürmeye teşebbüs, Silahla yaralama, İş yeri kurşunlama ve Yağma suçlarını işledikleri tespit edildi.

UYUŞTURUCU VE SİLAH DEPOSU GİBİ

Operasyonlar sonucu ilk belirlemelere göre: