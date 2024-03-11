İstanbul'da büyük yangın! Fabrika alevlere teslim oldu: Gökyüzünü kara dumanlar kapladı

11 Mart 2024 16:25 - Güncelleme : 11 Mart 2024 17:20

İstanbul Tuzla'da Kocaeli sınırında bulunan bir boya fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyüdüğü yangında gökyüzünü kara dumanlar kapladı.

Yangına ilk olarak çalışanlar müdahale etmeye çalıştığı öğrenilirken kısa sürede büyüyerek fabrikanın tümünü saran yangın ekiplere bildirildi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

PATLAMALAR YAŞANIYOR...

Ekiplerin alevlere müdahalesi devam ederken fabrikada bulunan kimyasal maddelerin yanması nedeniyle zaman zaman patlamalar meydana geliyor. İstanbul'un pek çok ilçesinden görülen fabrika yangınına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Yangını söndürme çalışmalarının uzun süre devam etmesi bekleniyor.