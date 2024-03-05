Son dakika! İzmir'de askeri helikopter acil iniş yaptı: 1 personel yaralı
Son dakika haberi... İzmir Çiğli'den kalkan askeri helikopter acil iniş yaptığı sırada devrildi. Helikopterdeki bir personelin yaralandığı, 2 kişinin ise yara almadan kurtulduğu bildirildi.
İzmir Çiğli'deki 2. Ana Jet Üssü'nden havalanan askeri helikopter bir süre sonra zorunlu iniş yaptı. Helikopter, Urla ilçesindeki Bağlı Bademler köyünde boş arazine iniş yaparken yan devrildi.
URLA KAYMAKAMI: 1 PERSONEL YARALI
Urla Kaymakamı Mustafa Gözlet kazanın ardından yaptığı ilk açıklamada, kazada bir personelin yaralandığını 2 kişinin de yara almadan kurtulduğunu bildirdi. Yaralı personelin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
MSB: İNCELEME BAŞLATILDI
Öte yandan kazaya ilişkin Milli Savunma Bakanlığından da açıklama geldi. MSB'den yapılan açıklamada, "2'nci Ana Jet Üs Komutanlığından (Çiğli/İzmir) kalkan bir helikopterimiz teknik arıza nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kaldı, yaralanan bir personelimiz hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.
ÇOK SAYIDA EKİP OLAY YERİNDE
Kazanın ardından askeri helikopterin acil iniş yaptığı bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.