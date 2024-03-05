Son dakika! İzmir'de askeri helikopter acil iniş yaptı: 1 personel yaralı

05 Mart 2024 14:52 - Güncelleme : 05 Mart 2024 15:29

İzmir Çiğli'deki 2. Ana Jet Üssü'nden havalanan askeri helikopter bir süre sonra zorunlu iniş yaptı. Helikopter, Urla ilçesindeki Bağlı Bademler köyünde boş arazine iniş yaparken yan devrildi.

URLA KAYMAKAMI: 1 PERSONEL YARALI

Urla Kaymakamı Mustafa Gözlet kazanın ardından yaptığı ilk açıklamada, kazada bir personelin yaralandığını 2 kişinin de yara almadan kurtulduğunu bildirdi. Yaralı personelin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

MSB: İNCELEME BAŞLATILDI

Öte yandan kazaya ilişkin Milli Savunma Bakanlığından da açıklama geldi. MSB'den yapılan açıklamada, "2'nci Ana Jet Üs Komutanlığından (Çiğli/İzmir) kalkan bir helikopterimiz teknik arıza nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kaldı, yaralanan bir personelimiz hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

ÇOK SAYIDA EKİP OLAY YERİNDE

Kazanın ardından askeri helikopterin acil iniş yaptığı bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.