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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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02 Nisan 2024 10:00 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 10:33

Son dakika! SİHA'lar havalandı, PKK'nın inleri yerle bir edildi: 6 terörist öldürüldü

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatı ile öldürüldüğünü duyurdu.

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com.tr

Eli kanlı terör örgütlerine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Saklandıkları inlerde tespit edilen teröristler düzenlenen operasyonlarla tek tek etkisiz hale getiriliyor. 

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatı ile öldürüldüğü duyuruldu.

MSB'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Ara, bul, yok et! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerinde tespit ettiği 6 PKK'lı teröristi düzenlediği hava harekâtı ile etkisiz hâle getirdi. Bölgede en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız azim ve kararlılıkla sürecek!"

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Kaynak: tgrthaber.com.tr
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