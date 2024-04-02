Son dakika! SİHA'lar havalandı, PKK'nın inleri yerle bir edildi: 6 terörist öldürüldü

02 Nisan 2024 10:00 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 10:33

Eli kanlı terör örgütlerine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Saklandıkları inlerde tespit edilen teröristler düzenlenen operasyonlarla tek tek etkisiz hale getiriliyor.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatı ile öldürüldüğü duyuruldu.

MSB'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Ara, bul, yok et! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerinde tespit ettiği 6 PKK'lı teröristi düzenlediği hava harekâtı ile etkisiz hâle getirdi. Bölgede en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız azim ve kararlılıkla sürecek!"