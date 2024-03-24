Son dakika! Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı... İnme geçirdi, tomografi çekilecek

24 Mart 2024 11:14 - Güncelleme : 24 Mart 2024 11:56

Sanatçı Kadir İnanır, Beykoz'daki ikametinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, bu sabah inme geçiren İnanır'ın bilinci kapalı şekilde Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği belirtildi.

Hastanede beyin tomografisi ve MR çekilecek sanatçıya, test sonucuna göre tedavi uygulanacak.

KADİR İNANIR KİMDİR?

Kadir İnanır, 15 nisan 1949'da Ordu'ya bağlı Fatsa ilçesinde Mehmet İnanır, Rukiye İnanır çiftinin oğlu olarak doğdu. Kalabalık bir aileye doğan İnanır 14 kardeşin en küçüğüydü.

İnanır, yatılı olarak okuduğu İstanbul Haydarpaşa Lisesi'nin ardından gidemediği üniversiteye yıllar sonra Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo Televizyon Bölümü'nü bitirdi.

1969 yılında katıldığı bir yarışmada birincilik ödülü alan, ardından çeşitli fotoromanlarda oynayan İnanır, buradan da sinemaya geçiş yaptı.

İlk filmi olan "Son Yedi Adım Sonra"da yer aldıktan kısa bir süre sonra, başrollerde oynamaya başladı. Toplam 182 sinema filminde ve 7 televizyon dizisinde rol alan İnanır'ın en uzun soluklu dizisi Marziye adlı yapım oldu.

KADİR İNANIR FİLMLERİ

2012 - Elveda Katya

2008 - Son Cellat

2005 - Sinema Bir Mucizedir

2003 - Gönderilmemiş Mektuplar

2002 - Kumsaldaki İzler

2001 - Ünye de Fatsa Arası

2000 - Komser Şekspir.

1995 - Aşk Ölümden Soğuktur

1992 - Tatar Ramazan Sürgünde.

1991 - Umut Hep Vardı

1991 - Aldatacağım.

1990 - Tatar Ramazan

1990 - Sayın Başkan

1990 - Eskici ve Oğulları

1990 - Darbe.

1989 - Med Cezir Manzaraları

1989 - Karılar Koğuşu.

1989 - Film Bitti

1989 - Acılar Paylaşılmaz

1988 - Hüzün Çemberi

1988 - Emanet

1988 - Bir Beyin Oğlu.

1988 - 7 Uyuyanlar

1987 - Yarınsız Adam

1987 - Yaralı Can

1987 - Sende Yüreğinde Sevgiye Yer Aç

1987 - Menekşeler Mavidir

1987 - Küçücüğüm

1987 - Katırcılar.

1987 - 72. Koğuş

1986 - Yarın Ağlayacağım

1986 - Sultanoğlu

Umut Sokağı

1986 - Suçumuz İnsan Olmak

1986 - Sevgi Çıkmazı

1986 - Sen Türkülerini Söyle

1986 - Hayat Köprüsü

1986 - Güneşe Köprü.

1986 - Dikenli Yol

1985 - Yılanın Öcü

1985 - Yaz Bitti

1985 - Seyyid

1985 - Ölüm Yolu.

1985 - Ateş Dağlı

1985 - Amansız Yol

1984 - Yabancı

1984 - İmparator.

1984 - Güneş Doğarken

1984 - Bir Yudum Sevgi

1984 - Balayı

1983 - Kurban.

1983 - Bedel

1982 - Yürek Yarası

1982 - Tomruk

1982 - Elveda Dostum.

1982 - Aşkların En Güzeli

1981 - Kırık Bir Aşk Hikayesi.

1981 - Ah Güzel İstanbul

1979 - İsyan.

1979 - İstanbul

1979 - Gazeteci

1979 - Fırat

1979 - Doktor

1978 - Hedef.

1978 - Evlidir Ne Yapsa Yeridir

1978 - Düzen

1978 - Derviş Bey

1977 - Tövbekar

1977 - Silah Arkadaşları

1977 - Selvi Boylum Al Yazmalım

1977 - Fırtına

1977 - Dila Hanım

1977 - Cevriyem.

1977 - Ana Ocağı

1976 - Taksi Şöförü

1976 - İki Kızgın Adam.

1976 - Devlerin Aşkı

1976 - Deprem

1976 - Delicesine

1976 - Can Pazarı

1976 - Bodrum Hakimi

1976 - Alev

1975 - Yatak Hikayemiz.

1975 - Pisi Pisi

1975 - Köprü

1975 - Baldız

1974 - Yazık Oldu Yarınlara

1974 - Uyanık Kardeşler.

1974 - Sensiz Yaşanmaz

1974 - Sahipsizler

1974 - Korkusuzlar

1974 - Enayi

1974 - Ceza

1974 - Bir Yabancı

1974 - Askerin Dönüşü

1974 - Almanya'lı Yarim

1973 - Yaban

1973 - Ölüme Koşanlar.

1973 - Kambur

1973 - Hayat Bayram Olsa

1973 - Gazi Kadın

1973 - Ezo Gelin

1973 - Bitirimler Sosyetede

1973 - Bitirim Kardeşler

1973 - Arap Abdo

1973 - Anadolu Ekspresi

1972 - Vur.

1972 - Utanç

1972 - Paprika Gaddarın Aşkı

1972 - Leyla ile Mecnun

1972 - Kanlı Para

1972 - Dönüş

1972 - Baskın

1972 - Asi Gençler

1971 - Üç Arkadaş

1971 - Unutulan Kadın

1971 - Mualla.

1971 - Kerem ile Aslı

1971 - Kara Gün

1971 - Azrailin Beş Atlısı

1970 - Mechul Kadın

1970 - Kara Gözlüm

1970 - Dağların Kartalı.

1970 - Ankara Ekspresi

1969 - Yaralı Kalp

1969 - Fato.

1969 - Çılgınlar Cehennemi

1968 - Son Yedi Adım Sonra

KADİR İNANIR DİZİLERİ