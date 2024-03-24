Son dakika! Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı... İnme geçirdi, tomografi çekilecek
Son dakika haberi... Bu sabah inme geçiren ünlü aktör Kadir İnanır, bilinci kapalı şekilde Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. İnanır'ın doktorundan açıklama yapması bekleniyor.
Sanatçı Kadir İnanır, Beykoz'daki ikametinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, bu sabah inme geçiren İnanır'ın bilinci kapalı şekilde Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği belirtildi.
Hastanede beyin tomografisi ve MR çekilecek sanatçıya, test sonucuna göre tedavi uygulanacak.
KADİR İNANIR KİMDİR?
Kadir İnanır, 15 nisan 1949'da Ordu'ya bağlı Fatsa ilçesinde Mehmet İnanır, Rukiye İnanır çiftinin oğlu olarak doğdu. Kalabalık bir aileye doğan İnanır 14 kardeşin en küçüğüydü.
İnanır, yatılı olarak okuduğu İstanbul Haydarpaşa Lisesi'nin ardından gidemediği üniversiteye yıllar sonra Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo Televizyon Bölümü'nü bitirdi.
1969 yılında katıldığı bir yarışmada birincilik ödülü alan, ardından çeşitli fotoromanlarda oynayan İnanır, buradan da sinemaya geçiş yaptı.
İlk filmi olan "Son Yedi Adım Sonra"da yer aldıktan kısa bir süre sonra, başrollerde oynamaya başladı. Toplam 182 sinema filminde ve 7 televizyon dizisinde rol alan İnanır'ın en uzun soluklu dizisi Marziye adlı yapım oldu.
KADİR İNANIR FİLMLERİ
- 2012 - Elveda Katya
- 2008 - Son Cellat
- 2005 - Sinema Bir Mucizedir
- 2003 - Gönderilmemiş Mektuplar
- 2002 - Kumsaldaki İzler
- 2001 - Ünye de Fatsa Arası
- 2000 - Komser Şekspir.
- 1995 - Aşk Ölümden Soğuktur
- 1992 - Tatar Ramazan Sürgünde.
- 1991 - Umut Hep Vardı
- 1991 - Aldatacağım.
- 1990 - Tatar Ramazan
- 1990 - Sayın Başkan
- 1990 - Eskici ve Oğulları
- 1990 - Darbe.
- 1989 - Med Cezir Manzaraları
- 1989 - Karılar Koğuşu.
- 1989 - Film Bitti
- 1989 - Acılar Paylaşılmaz
- 1988 - Hüzün Çemberi
- 1988 - Emanet
- 1988 - Bir Beyin Oğlu.
- 1988 - 7 Uyuyanlar
- 1987 - Yarınsız Adam
- 1987 - Yaralı Can
- 1987 - Sende Yüreğinde Sevgiye Yer Aç
- 1987 - Menekşeler Mavidir
- 1987 - Küçücüğüm
- 1987 - Katırcılar.
- 1987 - 72. Koğuş
- 1986 - Yarın Ağlayacağım
- 1986 - Sultanoğlu
- Umut Sokağı
- 1986 - Suçumuz İnsan Olmak
- 1986 - Sevgi Çıkmazı
- 1986 - Sen Türkülerini Söyle
- 1986 - Hayat Köprüsü
- 1986 - Güneşe Köprü.
- 1986 - Dikenli Yol
- 1985 - Yılanın Öcü
- 1985 - Yaz Bitti
- 1985 - Seyyid
- 1985 - Ölüm Yolu.
- 1985 - Ateş Dağlı
- 1985 - Amansız Yol
- 1984 - Yabancı
- 1984 - İmparator.
- 1984 - Güneş Doğarken
- 1984 - Bir Yudum Sevgi
- 1984 - Balayı
- 1983 - Kurban.
- 1983 - Bedel
- 1982 - Yürek Yarası
- 1982 - Tomruk
- 1982 - Elveda Dostum.
- 1982 - Aşkların En Güzeli
- 1981 - Kırık Bir Aşk Hikayesi.
- 1981 - Ah Güzel İstanbul
- 1979 - İsyan.
- 1979 - İstanbul
- 1979 - Gazeteci
- 1979 - Fırat
- 1979 - Doktor
- 1978 - Hedef.
- 1978 - Evlidir Ne Yapsa Yeridir
- 1978 - Düzen
- 1978 - Derviş Bey
- 1977 - Tövbekar
- 1977 - Silah Arkadaşları
- 1977 - Selvi Boylum Al Yazmalım
- 1977 - Fırtına
- 1977 - Dila Hanım
- 1977 - Cevriyem.
- 1977 - Ana Ocağı
- 1976 - Taksi Şöförü
- 1976 - İki Kızgın Adam.
- 1976 - Devlerin Aşkı
- 1976 - Deprem
- 1976 - Delicesine
- 1976 - Can Pazarı
- 1976 - Bodrum Hakimi
- 1976 - Alev
- 1975 - Yatak Hikayemiz.
- 1975 - Pisi Pisi
- 1975 - Köprü
- 1975 - Baldız
- 1974 - Yazık Oldu Yarınlara
- 1974 - Uyanık Kardeşler.
- 1974 - Sensiz Yaşanmaz
- 1974 - Sahipsizler
- 1974 - Korkusuzlar
- 1974 - Enayi
- 1974 - Ceza
- 1974 - Bir Yabancı
- 1974 - Askerin Dönüşü
- 1974 - Almanya'lı Yarim
- 1973 - Yaban
- 1973 - Ölüme Koşanlar.
- 1973 - Kambur
- 1973 - Hayat Bayram Olsa
- 1973 - Gazi Kadın
- 1973 - Ezo Gelin
- 1973 - Bitirimler Sosyetede
- 1973 - Bitirim Kardeşler
- 1973 - Arap Abdo
- 1973 - Anadolu Ekspresi
- 1972 - Vur.
- 1972 - Utanç
- 1972 - Paprika Gaddarın Aşkı
- 1972 - Leyla ile Mecnun
- 1972 - Kanlı Para
- 1972 - Dönüş
- 1972 - Baskın
- 1972 - Asi Gençler
- 1971 - Üç Arkadaş
- 1971 - Unutulan Kadın
- 1971 - Mualla.
- 1971 - Kerem ile Aslı
- 1971 - Kara Gün
- 1971 - Azrailin Beş Atlısı
- 1970 - Mechul Kadın
- 1970 - Kara Gözlüm
- 1970 - Dağların Kartalı.
- 1970 - Ankara Ekspresi
- 1969 - Yaralı Kalp
- 1969 - Fato.
- 1969 - Çılgınlar Cehennemi
- 1968 - Son Yedi Adım Sonra
KADİR İNANIR DİZİLERİ
- 1995 - Savcı
- 1998 - Marziye
- 2001 - Derman Bey
- 2002 - Kumsaldaki İzler
- 2002 - Kırık Ayna
- 2004 - Bütün Çocuklarım
- 2006 - Azap Yolu
- 2006 - İyi ki Varsın
- 2007 - Kuzey Rüzgarı
- 2008 - Kardelen
- 2008 - İpsiz Recep
- 2011 - İzmir Çetesi