Son dakika! Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem! AFAD duyurdu

20 Mart 2024 09:05 - Güncelleme : 20 Mart 2024 09:48

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD verilerine göre, saat 8.55'te, yerden 5,13 km derinlikte meydana gelen depremin Dulkadiroğlu merkezli gerçekleştiği kaydedildi.

Depremin çevre illerden de hissedildiği ifade edildi.

VALİLİK: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Öte yandan Kahramanmaraş Valiliği, depremin ardından resmi sosyal medya hesaplarından bir açıklama yayımladı.

AFAD SON DEPREMLER

Açıklamada "Dulkadiroğlu ilçemizde saat 08.55'te meydana gelen 4 büyüklüğündeki deprem yüzeye yakınlığı sebebiyle ilimiz merkezinde yoğun şekilde hissedilmiştir. Ekiplerimiz saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmamıştır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Rabbim tüm afetlerden milletimizi korusun" ifadelerine yer verildi.