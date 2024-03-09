Son dakika: Kahramanmaraş depremle sarsıldı!

09 Mart 2024 12:07 - Güncelleme : 09 Mart 2024 12:20

Kahramanmaraş'ta hissedilen bir deprem meydana geldi. Korkutan depreme dair detayları Kandilli Rasathanesi son dakika olarak bildirdi. Kandilli'den alınan son bilgilere göre, Kahramanmaraş'ta 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, vatandaşların telefonlarına da olmadan 5 saniye önce 'Kahramanmaraş'ta son dakika deprem' uyarısı olarak gönderildi.

KANDİLLİ'DEN DEPREM PAYLAŞIMI

Yapılan paylaşımda 3.4 büyüklüğündeki depremin derinliğinin 5 kilometre olduğu bildirildi.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...