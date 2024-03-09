Son dakika: Kahramanmaraş depremle sarsıldı!
Kandilli Rasathanesi'nden alınan son bilgilere göre, Kahramanmaraş'ta 3.4 büyüklüğünde bir #deprem meydana geldi. İşte Kahramanmaraş'taki son dakika deprem detayları...
Kahramanmaraş'ta hissedilen bir deprem meydana geldi. Korkutan depreme dair detayları Kandilli Rasathanesi son dakika olarak bildirdi. Kandilli'den alınan son bilgilere göre, Kahramanmaraş'ta 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, vatandaşların telefonlarına da olmadan 5 saniye önce 'Kahramanmaraş'ta son dakika deprem' uyarısı olarak gönderildi.
KANDİLLİ'DEN DEPREM PAYLAŞIMI
Yapılan paylaşımda 3.4 büyüklüğündeki depremin derinliğinin 5 kilometre olduğu bildirildi.