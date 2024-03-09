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09 Mart 2024 12:07 - Güncelleme : 09 Mart 2024 12:20

Son dakika: Kahramanmaraş depremle sarsıldı!

Kandilli Rasathanesi'nden alınan son bilgilere göre, Kahramanmaraş'ta 3.4 büyüklüğünde bir #deprem meydana geldi. İşte Kahramanmaraş'taki son dakika deprem detayları...

Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Son dakika: Kahramanmaraş depremle sarsıldı!
Kahramanmaraş, Deprem, Afad

Kahramanmaraş'ta hissedilen bir deprem meydana geldi. Korkutan depreme dair detayları Kandilli Rasathanesi son dakika olarak bildirdi. Kandilli'den alınan son bilgilere göre, Kahramanmaraş'ta 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, vatandaşların telefonlarına da olmadan 5 saniye önce 'Kahramanmaraş'ta son dakika deprem' uyarısı olarak gönderildi. 

KANDİLLİ'DEN DEPREM PAYLAŞIMI

Yapılan paylaşımda 3.4 büyüklüğündeki depremin derinliğinin 5 kilometre olduğu bildirildi. 

Son dakika: Kahramanmaraş'ta depremle sarsıldı! AFAD'dan açıklama bekleniyor - 1. Resim

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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