Kahramanmaraş'ta 3.1 büyüklüğünde deprem

14 Mart 2024 14:00 - Güncelleme : 14 Mart 2024 14:03

Kahramanmaraş'ta hissedilen bir deprem meydana geldi. Korkutan depreme dair detaylar henüz netleşmedi. Son dakika deprem, Kahramanmaraş'ta deprem başlıklarıyla aratılan konuya dair açıklama bekleniyor. AFAD ve Kandili Rasathanesi tarafından depremin nerede olduğu ve depremin kaç şiddetinde olduğunun açıklanması bekleniyor. Deprem, vatandaşların telefonlarına da olmadan 5 saniye önce 'Kahramanmaraş'ta son dakika deprem' uyarısı olarak gönderildi.

KAHRAMANMARAŞ SON DAKİKA DEPREM!

Vatandaşlar tarafından hissedilen ancak şiddeti henüz bilinmeyen deprem paniğe neden oldu. İlk etapta sosyal medyada yayılan depreme dair Kandilli Rasathanesi ve AFAD açıklaması bekleniyor. Valilik, Belediye tarafından da henüz bir açıklama yapılmadı.

KAHRAMANMARAŞ'TA MEYDANA GELEN DEPREM KAÇ ŞİDDETİNDE?

Merkezi henüz kesinleşmeyen deprem çevre illerde de hissedildi. Yerin kaç kilometre altında ve kaç şiddetinde olduğuna dair AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden resmi açıklama bekleniyor.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen son dakika depremine dair tüm detaylar içerimizde olacak...

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...