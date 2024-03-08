Son dakika: Kahramanmaraş'ta korkutan deprem!
Vatandaşın telefonlarına gelen "Kahramanmaraş'da deprem" bildirimleri paniğe sebep oldu. Son dakika deprem olarak Google tarafından gönderilen uyarı sonrası, depremin nerede ve kaç şiddetinde olduğu merak konusu oldu. Kandilli ise depremin büyüklüğünün 3.3 olduğunu duyurdu. İşte Kahramanmaraş'daki son dakika deprem detayları...
Kahramanmaraş'ta hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD ve Kandili Rasathanesi tarafından depremin Kahramanmaraş'ta olduğunu açıkladı. 3.3 büyüklüğünde yaşanan deprem, vatandaşların telefonlarına 5 saniye önce 'Kahramanmaraş'ta son dakika deprem' uyarısı olarak gönderildi.
KAHRAMANMARAŞ SON DAKİKA DEPREM!
Kahramanmaraş'ta 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'ne göre bugün saat 09.26'da yaşanan depremin derinliği tam 5 kilometre olarak açıklandı.