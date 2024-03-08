Son dakika: Kahramanmaraş'ta korkutan deprem!

08 Mart 2024 09:40 - Güncelleme : 08 Mart 2024 10:08

Kahramanmaraş'ta hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD ve Kandili Rasathanesi tarafından depremin Kahramanmaraş'ta olduğunu açıkladı. 3.3 büyüklüğünde yaşanan deprem, vatandaşların telefonlarına 5 saniye önce 'Kahramanmaraş'ta son dakika deprem' uyarısı olarak gönderildi.

KAHRAMANMARAŞ SON DAKİKA DEPREM!

Kahramanmaraş'ta 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'ne göre bugün saat 09.26'da yaşanan depremin derinliği tam 5 kilometre olarak açıklandı.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...