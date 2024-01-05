Son dakika! Kars'ta otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

05 Ocak 2024 08:42 - Güncelleme : 05 Ocak 2024 10:00

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sabah saat 7.30 sıralarında feci bir kaza meydana geldi. Bir yolcu otobüsünün kamyona çarpmasının hemen ardından, bir başka yolcu otobüsü de karla kaplı yolda kontrolden çıkarak kazaya karışan yolcu otobüsüne çarptı.

Karakurt bölgesinde meydana gelen 2 yolcu otobüsü ve bir de kamyonun karıştığı kaza sonrası bölgede can pazarı yaşandı. Bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve arama kurtarma ekibi sevk edildi.

KARS VALİSİ ACI BİLANÇOYU AÇIKLADI

Öte yandan Kars Valisi Ziya Polat, kazanın ardından TGRT Haber'e açıklamalarda bulundu. Kazanın bilançosunu açıklayan Vali Polat canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

"Şu an için 2 vefat var, 3'ü ağır olmak üzere 8 kişi yaralandı. Yaralılarımızı hastanelere sevk ettik, şu an için olay yerinde yaralı kalmadı. Tekrar geçmiş olsun diliyorum. Kazanın nedeniyle ilgili soruşturma devam ediyor, arkadaşlarımız çalışıyor. Sabah anında bir dikkatsizlikten olduğunu düşünüyoruz."

KAZA ANI KAMERADA

Kars'taki zincirleme trafik kazası, bölgedeki bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Yolcu otobüsünün kazaya karışan diğer otobüse çarptığı anlar saniye saniye görüntülendi.

KAR VE BUZLANMA ETKİLİ

Öte yandan kazanın meydana geldiği bölgede kar ve buzlanma etkili oluyor. Kötü hava koşulları nedeniyle sürücüler de zor anlar yaşıyor.