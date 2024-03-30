30 Mart 2024 16:57 - Güncelleme : 30 Mart 2024 17:39
Son dakika! Komşuda korkutan deprem: Türkiye'den de hissedildi
Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son açıklamaya göre; Gürcistan'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremden kısa bir süre sonra bölgede 3,7 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha oldu.
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son açıklamaya göre; Gürcistan'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
TÜRKİYE'DEN DE HİSSEDİLDİ
Depremin derinliği 6.8 kilometre olarak kaydedildi. Saat 16.44 sıralarında yaşanan deprem Türkiye'den de hissedildi.
PEŞ PEŞE SALLANDI
Gürcistan'da merkez üssü Racha-Lechkhumi ve Kvemo Svaneti bölgelerindeki Oni şehri olan bir deprem daha oldu. AFAD, saat 16.50'de meydana gelen ikinci depremin büyüklüğünün 3,7 büyüklüğünde olduğunu açıkladı. Deprem Türkiye'de Ardahan civarlarında da hissedildi.
Kaynak: Tgrthaber.com