Son dakika! Komşuda korkutan deprem: Türkiye'den de hissedildi

30 Mart 2024 16:57 - Güncelleme : 30 Mart 2024 17:39

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son açıklamaya göre; Gürcistan'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

TÜRKİYE'DEN DE HİSSEDİLDİ

Depremin derinliği 6.8 kilometre olarak kaydedildi. Saat 16.44 sıralarında yaşanan deprem Türkiye'den de hissedildi.

PEŞ PEŞE SALLANDI

Gürcistan'da merkez üssü Racha-Lechkhumi ve Kvemo Svaneti bölgelerindeki Oni şehri olan bir deprem daha oldu. AFAD, saat 16.50'de meydana gelen ikinci depremin büyüklüğünün 3,7 büyüklüğünde olduğunu açıkladı. Deprem Türkiye'de Ardahan civarlarında da hissedildi.