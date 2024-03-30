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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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30 Mart 2024 16:57 - Güncelleme : 30 Mart 2024 17:39

Son dakika! Komşuda korkutan deprem: Türkiye'den de hissedildi

Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son açıklamaya göre; Gürcistan'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremden kısa bir süre sonra bölgede 3,7 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha oldu.

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
Son dakika! Komşuda korkutan deprem: Türkiye&#039;den de hissedildi

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son açıklamaya göre; Gürcistan'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

TÜRKİYE'DEN DE HİSSEDİLDİ

Depremin derinliği 6.8 kilometre olarak kaydedildi. Saat 16.44 sıralarında yaşanan deprem Türkiye'den de hissedildi. 

PEŞ PEŞE SALLANDI

Gürcistan'da merkez üssü Racha-Lechkhumi ve Kvemo Svaneti bölgelerindeki Oni şehri olan bir deprem daha oldu. AFAD, saat 16.50'de meydana gelen ikinci depremin büyüklüğünün 3,7 büyüklüğünde olduğunu açıkladı. Deprem Türkiye'de Ardahan civarlarında da hissedildi.

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Kaynak: Tgrthaber.com
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