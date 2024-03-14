Son dakika! Konya'da Türk Yıldızları’nın eğitim uçağı düştü

14 Mart 2024 13:13 - Güncelleme : 14 Mart 2024 14:00

Konya 3. Ana Jet Üst Komutanlığı'nda Türk Yıldızları'nın eğitim uçağı düştü. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

PİLOT PARAŞÜTLE ATLADI

Gelen ilk bilgilere göre, Türk Yıldızları'na ait eğitim uçağının iniş yapacağı esnada düştüğü ve uçağı kullanan pilot Binbaşı Şükrü Gümüş'ün paraşütle atladığı öğrenildi. Pilotun tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

"1 ASKERİ PERSONEL ŞEHİT OLDU"

Konya Valisi Vahdettin Özkan ''12.45 sıralarında Türk Hava Kuvvetleri'ne ait eğitim uçağımız düştü üs bölgesine yakın noktada düştü. Pilotumuz sağ olarak kurtuldu. Uçağın düştüğü alanda iş makinesi kullanan personelin üzerine düşmesi sonucu şehit olduğu bilgisini aldık. İlk bilgi askeri personel olduğu yönünde.'' dedi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

Milli Savunma Bakanlığı'ndan kazaya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'"Konya’da eğitim uçuşu yapan Hava Kuvvetlerimize ait bir NF-5 uçağımız saat 12.51’de henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Kaza kırıma uğrayan uçağımızın pilotu atlayarak kurtulmuş, hastaneye sevk edilmiştir. Uçağın düştüğü bölgede pist onarım çalışması yapan bir personelimiz ise şehit olmuştur. Konuyla ilgili gerekli inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."