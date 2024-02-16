Maden faciasıyla ilgili yeni gelişme: Kamyonun parçalarına ulaşıldı

16 Şubat 2024 18:25 - Güncelleme : 16 Şubat 2024 19:17

Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen altın madeni faciasında göçük altında kalan kamyonun parçalarına ulaşıldı. Altın madeninin bulunduğu alanda meydana gelen toprak kayması nedeniyle 9 işçi göçük altında kalmıştı. Facianın yaşandığı bölgede göçük altından ilk izlere ulaşıldığı öğrenildi.

GÖÇÜK ALTINDAKİ KAMYONUN PARÇALARINA ULAŞILDI

Altın madeni faciasında göçük altında kalan kamyonun parçalarına ulaşıldı.

AFAD'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen toprak kayması nedeniyle göçük altında kalan 9 kişiyi kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiğini bildirdi.

KARADAN HAVADAN TESPİT ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Başkanlıktan yapılan açıklamada, göçük altında kalan vatandaşların yer tespiti çalışmalarının, profesyonel ekipler tarafından georadar ve yer altı radarları ile karadan, drone'larla da havadan sürdürüldüğü ifade edildi.

Ekiplerin tam donanımlı cihazlarla arama yaptıkları alanların sektörlenerek hassas bir çalışma yürütüldüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bölgede 24 saat aralıksız yürütülen çalışmalarda, 2 bin 722 personel, 796 araç, 99 aydınlatma kulesi, 52 jeneratör, 7 drone, georadar, 5 yer altı radarı görev yapıyor."